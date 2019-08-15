富商操縱房價！年輕人塞進「停車場房」　絕望心情引爆香港壓力鍋

▲財經專家認為香港年輕人看不見未來。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

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香港示威運動持續延燒，獨立經濟學家謝國忠（Andy Xie）認為，中國必須從香港的富豪手上拿回權力，並修復房地產市場。他觀察到，香港長期以來就是高壓鍋，工資水平停滯不升，然而，房產價格卻持續上漲，年輕人很難看見希望，這種絕望的心情從而助長了抗議活動。

謝國忠14日在CNBC節目《財經論談》（Squawk Box）表示，社會對於居高不下房價的不滿，在示威活動中發揮關鍵作用。根據中原城市領先指數（Centa-City Leading Index），香港房地產價格自2003年以來已升值300％。

雖然房產價格飆升，謝國忠卻指出，同期的基本薪資陷入停滯，年輕人知道自己永遠買不起房，無法成家，只能感到絕望、深深的不快樂，這些情緒都成為推動現階段抗議活動的因素。

報導指出，香港身為亞洲金融中心，近幾個月持續受到示威群眾影響，國際機場的班機本周也一度暫停。根據《南華早報》，香港地產大亨先前則發布聯合請願，透過報紙表達訴求，公眾應停止非法集會並恢復穩定秩序。

▲香港示威群眾13日在機場與警方發生衝突。（圖／路透）



中信資本控股有限公司（CITIC Capital）執行長張懿宸（Zhang Yichen）也在微信發布訊息，呼籲恢復香港的法律、秩序，同時支持港府與港警。然而，年輕人相當不滿這些富商；非政府組織樂施會（Oxfam）去年指出，在所有發達國家與地區當中，香港的貧富差距特別嚴重。另一份4月釋出的報告顯示，香港是全球購屋成本最高的地方。

謝國忠表示，房地產市場由當地的商界知名人士主導，儘管香港政府多次改變住房政策，最終還是把土地給了這些大亨；同時，私營開發商擁有土地，卻不進行大量建設，只是想著提升房價。

謝國忠指出，普通的香港人民住在狹小的地方，面積只有停車位般的大小，「這太瘋狂了。」他認為，香港的政治結構跟新加坡不同，也不像台灣那麼民主，位於兩者之間的香港，有一群商界人士在發號施令。

最後，謝國忠建議，北京應該與香港的富裕大亨保持距離，「每次香港發生混亂，北京就會向這群商界人士尋求意見。你知道這不太對。這些人在香港製造麻煩，為什麼每次都去問他們？」他補充，這些人就是問題所在，「他們需要成為普通的商人，而不是擁有政治權力，管理這個地方。」

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