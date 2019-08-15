工黨力阻硬拖歐！休會結束提「不信任投票」　科賓：讓我組過渡政府

▲英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

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英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）寫信呼籲所有反對首相強生的國會議員，一起對內閣發起不信任投票，希望能阻止英國走向「無協議脫歐」的局面。不過科賓並未詳細說明不信任投票的日期，但必須在9月3日國會夏季休會結束後立刻舉行，否則無法趕上脫歐期限。

強生（Boris Johnson）本月初曾表示，雖然他想盡力與歐盟達成協議，但從現在的狀況看來幾乎已「不可能」，為了因應可能會發生的「無協議脫歐」，所有政府員工都應做好準備。目前保守黨在議會中擁有半數以上席次，若是反對黨提出不信任案也很難有機會通過。CNN指出，就算推翻強生領導的內閣並不會阻止無協議脫歐，但它可能讓英國有機會延長脫歐期限。

▲工黨支持者要求重新選舉。（圖／路透）



柯賓在信中向其他國會議員表示，如果不信任案投票通過，他會尋求下議院組成「嚴格期間限定」的過渡政府，並由他來領導，目的是向歐盟爭取延後脫歐的期限，「目前的政府沒有獲得人民的同意，2016年的公投也未授權硬拖歐，所以希望可在有機會時提出不信任投票。」

英國首相辦公室也指出，科賓否定公投結果會對經濟帶來破壞，「應該尊重公投的脫歐結果，政客可以因為不喜歡就否定人民選擇的結果。」保守黨內資深議員圖根哈特（Tom Tugendhat）則暗示，強生可能會在反對議員的包夾之下，在10天內突然宣布無協議脫歐，但這些結果都必須讓歐盟同意才算數。

