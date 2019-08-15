濫殺51人…紐西蘭恐攻槍手獄內「自由收發」信件　寄6頁親筆信給俄國鐵粉

▲槍手塔朗特出庭時擺出白人至上手勢。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合外電報導

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紐西蘭基督城槍擊案嫌犯塔朗特（Brenton Tarrant）日前從獄中寫了多封信件，表達自己的政治與社會觀點，而這些信件的內容也被發布在匿名論壇《4Chan》上。紐西蘭總理阿爾登對此表示，這是不被允許的，每個紐西蘭人應該都清楚，這樣的人沒有資格在監獄裡散佈他的仇恨訊息。

由於紐西蘭監獄允許犯人收發信件，因此塔朗特自入監以來，收到許多來自世界各地的信件，有部分被獄警扣留，但仍有些信件會轉交給他。紐西蘭多家媒體日前刊登了公佈在《4Chan》的信件照片，這封長達6頁的信是塔朗特寄給遠在俄羅斯的「鐵粉」，再由這名俄羅斯人轉貼到《4Chan》上，儘管內容多半無明顯意義，但最後兩行仍被解讀為「號召人民發起戰鬥」的訊息。

▲ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）



對此紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）14日向記者表示，這是完全不被允許的，「我想每個紐西蘭人的想法都跟我一樣，那就是這個人不該在監獄裡分享他的仇恨訊息，很顯然的這個有明確目標的罪犯，正試圖分享他的觀點，所以我們應該做好準備。」在一般的情況下，紐西蘭的囚犯可以收發信件，監獄人員只能在特定情況下扣留信件。

紐西蘭矯正部長戴維斯（Kelvin Davis）向大眾公開致歉，並指出目前為止塔朗特從獄內寄出9封信，2封寄給母親、2封被扣留，其餘5封不清楚是寄給誰，現在已要求矯正署內人員，再次檢查所有塔朗特收發的信件內容，並立刻停止他收發信的權利。矯正署（Department of Corrections）在聲明中表示，對於這名囚犯的郵件管理權利已做了全面更正。

塔朗特今年3月15日持槍在基督城內的清真寺掃射，奪走51條人命，被控50項謀殺和39項殺人未遂等罪名，但他堅持不認罪，並將在明年5月接受庭審。