柯羅莎挾帶豪雨襲日！18人露營困溪谷　600航班取消、新幹線停駛

▲柯羅莎15日登陸日本，大分縣傳出18人受困溪谷。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者林瑩真／編譯

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柯羅莎颱風侵襲日本，14日午後起帶來大雨，預計15日登陸。但大分縣已經傳出災情，18名前往玖珠町附近溪谷露營烤肉的民眾受困於溪水暴漲的溪谷中，所幸目前確認全員平安無事。

綜合日媒報導，18名民眾露營時遭遇大雨，接著溪水開始暴漲，「車輛都被水淹沒了，我們無法動彈，只能求助」，於是通報消防隊。警消接獲通報，立刻出動約40人展開救援行動，所幸，在15日上午8時許，發現平安無事的全員。

渓谷付近で孤立の18人発見救出へ 全員無事 大分 玖珠町 #nhk_news https://t.co/fB9RpSnfQA

警方指出，一行人共有7名大人、11名小孩，其中還包括一名出生僅5個月的嬰兒，只好以6輛車分別運送到安全地點，18人都平安下山。

日本氣象廳指出，柯羅莎颱風強度已減為大型，但15日登陸後，九州、四國等地會受暴風圈明顯影響，同時帶來猛烈雨勢，直到16日才會漸漸遠離，但西日本及部分關東地區仍有強風。

另外，日本國內15日有600班航班取消，西日本JR線鐵路、新幹線部分停駛，JR東海公司則減少列車班次。