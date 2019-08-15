德國籲旅客暫緩香港旅行　梅克爾：「自由」須成為和平對談核心

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

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德國總理梅克爾（Angela Merkel）14日首次針對香港情勢發言，呼籲結束暴力，重新開啟對話，但保護人民自由的法規，必須成為任何對話的核心，並和平地尋找解決方法。德國外長馬斯（Heiko Maas）則建議欲前往香港旅遊的民眾，先暫緩出發，待情勢穩定後再前往。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也呼籲終結暴力。

▲香港警民衝突加劇。（圖／路透）



根據《德國之聲》報導，梅克爾14日在柏林向記者表示，必須盡一切努力防止暴力，並在和平對話的框架中，尋找解決衝突的可能性。梅克爾也說，雙方會談應將法律基礎放在首要位置，「法律保障的言論自由與法治是香港長久以來的傳統，必須確保香港人的自由。」

德國外交部長馬斯指出，若解放軍確實在香港邊界集結，那麼將會增添暴力衝突的可能性。然而對於近日香港街頭的暴力事件，馬斯認為「難以理解」，並呼籲近日欲前往香港的德國遊客應先暫緩，等待情勢發展再作後續決定。

▲香港機場仍有示威民眾聚集，德外長呼籲暫緩前往旅行。（圖／記者黃彥傑攝）



法國外交部長勒德里安則在聲明中表示，香港當局必須與民眾對話，找到化解危機的方法。歐盟對外事務部（EEAS）14日也針對香港問題發出聲明，要求各方保持克制、拒絕各種暴力，並採取緊急措施緩和局勢，「此時雙方必須尋求充滿包容性的對話。」