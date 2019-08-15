少年晚間獨自下海…鯊魚突襲咬爛衝浪板　腳趾差幾公分就沒了

▲衝浪是許多人在夏天的娛樂活動。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

請繼續往下閱讀...

夏威夷歐胡島（Oahu）16歲少年凱利奇皮（Max Keliikipi）平時熱愛海邊運動，他11日晚間結束工作並回家，途中看見馬卡哈海灘（Makaha Beach）的海浪，便決定下去衝浪，沒想到過程中卻有一條鯊魚朝他衝過來，直接咬掉衝浪板的前端，「如果我的腳再往前一點，腳趾就沒了。」

CNN報導，凱利奇皮當時剛下班，想靠衝浪放鬆心情，這是他今年夏天經常從事的活動之一。下水後，在距離岸邊約100碼（約90公尺）的地方，他突然發現有東西探出水面，卻又隱藏在礁石中，起初他以為是海龜，不過很快意識到那其實是鯊魚。

Surfer Max Keliikipi doesn't plan to quit surfing, but the attack inspired him to be more mindful on future maritime adventures https://t.co/OWsndzMXgO

為了保護自己，凱利奇皮跳起來並坐在衝浪板上，避免雙腿在水面下晃來晃去。鯊魚還是發現人類的蹤影，迅速朝這名少年的衝浪板前進與撞擊，同時咬掉一大塊板子。

得知幸運保住腳趾，凱利奇皮沒有掉以輕心，繼續往岸邊的方向前進，他的衝浪板約6英尺，鯊魚則推估有7到10英尺長。他的救生員朋友猜測，當時水中的可能是虎鯊（tiger shark）。

目前海灘已張貼告示，警告遊客淺水區近期有鯊魚出沒。至於差點失去腳趾的凱利奇皮，他並不打算放棄衝浪，未來則會更加謹慎，若是有人想衝浪，最好和熟悉地區的人員一起進行，還有最重要的是不要慌張。