少年晚間獨自下海…鯊魚突襲咬爛衝浪板　腳趾差幾公分就沒了

▲衝浪是許多人在夏天的娛樂活動。圖為示意圖。(圖/取自Pixabay)



記者丁維瑀/綜合報導

夏威夷歐胡島(Oahu)16歲少年凱利奇皮(Max Keliikipi)平時熱愛海邊運動,他11日晚間結束工作並回家,途中看見馬卡哈海灘(Makaha Beach)的海浪,便決定下去衝浪,沒想到過程中卻有一條鯊魚朝他衝過來,直接咬掉衝浪板的前端,「如果我的腳再往前一點,腳趾就沒了。」

CNN報導,凱利奇皮當時剛下班,想靠衝浪放鬆心情,這是他今年夏天經常從事的活動之一。下水後,在距離岸邊約100碼(約90公尺)的地方,他突然發現有東西探出水面,卻又隱藏在礁石中,起初他以為是海龜,不過很快意識到那其實是鯊魚。

為了保護自己,凱利奇皮跳起來並坐在衝浪板上,避免雙腿在水面下晃來晃去。鯊魚還是發現人類的蹤影,迅速朝這名少年的衝浪板前進與撞擊,同時咬掉一大塊板子。

得知幸運保住腳趾,凱利奇皮沒有掉以輕心,繼續往岸邊的方向前進,他的衝浪板約6英尺,鯊魚則推估有7到10英尺長。他的救生員朋友猜測,當時水中的可能是虎鯊(tiger shark)。

目前海灘已張貼告示,警告遊客淺水區近期有鯊魚出沒。至於差點失去腳趾的凱利奇皮,他並不打算放棄衝浪,未來則會更加謹慎,若是有人想衝浪,最好和熟悉地區的人員一起進行,還有最重要的是不要慌張。