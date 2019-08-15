明治神宮許願繪馬　出現不雅中文詛咒台獨、港獨

▲東京明治神宮。（圖／資料照）

記者錢玉紘／綜合報導

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東京明治神宮是知名觀光景點，但有台灣鄉民發現，神社內用來讓人寫下願望的「繪馬」，竟變成兩岸問題的另一戰場不但挺台灣的內容被竄改，還出現許多詛咒、髒話的字眼，讓鄉民好傻眼。



有鄉民在PTT貼出明治神宮外繪馬的照片，其中一名遊客的願望寫著「台灣獨立」，旁邊還用英文寫著「We are not China」（我們不是中國），但是疑似遭到竄改，旁邊用簡體字加上了一句「台灣是中國不可分割的一部分」，英文中的not也被劃掉，被改成了「We are one China」（我們是一個中國）。

▲明治神宮的繪馬出現侮辱字眼。（圖／翻攝自PTT）

還有一個繪馬上更寫了「你光復你媽X的香港呢」、「甚麼雞X玩意」等許多難聽字眼，另一個則是寫了「港獨、台獨的家裡人，不要再活著了吧」，原先應該是拿來許願祈福的繪馬變成詛咒罵人的地方，讓人傻眼。

台灣網友們對此感到很氣憤，紛紛怒罵陸客沒有水準，「人不要臉天下無敵的概念，我們人類是沒辦法的」、「最後一張的字好醜」、「又調皮了」、「當成留言板用 厲害了」、「水準真的差」、「惡搞是自己會倒楣」。