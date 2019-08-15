日本JR駕駛「邊睡邊開8分鐘」　乘客嚇壞錄影…網：會怕就叫醒他

▲20歲駕駛員在列車行徑中打瞌睡。（圖／翻攝自YouTube）

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記者張靖榕／綜合外電報導

日本網友14日流傳一段JR駕駛員一邊開車一邊打嗑睡的影片，駕駛員睡睡醒醒之間仍在控制操縱桿，讓不少人直呼「恐怖」；JR東日本得知後也向社會大眾道歉，承諾會避免類似事件再次發生。不過不少網友也覺得「拍下影片的人很扯」、「你覺得可怕嗎，請叫醒他。」

根據日本《TBS新聞網》報導，影片於7月25日拍攝，一名駕駛外房線的JR駕駛員，從蘇我站行經永田站之間，被一名乘客拍下邊駕駛邊打瞌睡的情況，過程長達8分鐘。拍攝者表示，當時列車上坐滿乘客，駕駛員卻可以如此疏忽，讓他想到日本每天有多少人搭火車通勤，如果多幾個駕駛員這樣的話，一但出事情，後果肯定非常可怕。

影片被廣為流傳甚至上了新聞，JR東日本發出道歉聲明，被拍到的駕駛年約20歲左右，當事人也向公司承認有打瞌睡的情況，公司為此向大眾道歉，承諾會對職員進行徹底指導，避免類似事件再度發生。

不過隨著影片發酵，一部分網友開始質疑拍攝者的心態，若真的那麼害怕，為什麼在事發的8分鐘都沒有叫醒司機，「如果你會怕，請你叫醒我。如果你有時間拍影片，請叫醒我。拍攝者是笨蛋嗎」、「錄影的人目的是什麼」、「這只是獨立個案，並不是整個JR都這樣，不一定要搞到最後都要叫人出來道歉吧。相反的，錄影的人怎麼不拍拍窗戶叫醒駕駛員，真是的。」