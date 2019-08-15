德州槍擊案63歲妻子亡　寂寞夫日夜睡墳旁「她曾是全世界」邀大家參加喪禮

▲巴斯寇在妻子的十字架前哭泣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

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美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日發生的槍擊案，造成22死24傷的悲劇，許多家庭愛人從此天人永隔。61歲男子巴斯寇（Antonio Basco）的老婆蕾卡（Margie Reckard）也死在賣場裡，如今孤身一人的他日夜守在亡妻墳旁，因為沒有其他親人了，所以在網路上發出邀請，讓大家來參加妻子的喪禮，一同送走摯愛，「她曾是我的全世界」。

綜合外電報導，巴斯寇已經在路邊供人悼念的臨時墓園，陪伴亡妻長達1個禮拜，他每天醒來會挑揀乾枯的花束，稍微整理十字架的周圍，好讓不斷湧進來的悼念民眾能夠擺上新花致意。

▲民眾在事發商場外致意。（圖／路透）

巴斯寇受訪時表示，他和63歲的蕾卡認識前和前妻育有2子1女，兩人相愛至今22年，搬到艾爾帕索也9年了，不論做什麼事情都在一起，蕾卡就是他的全世界，「我們原本說好要扶持到老，然後一起死去。」現在蕾卡死在21歲槍手克魯休斯（Patrick Crusius）的槍口下，傷心欲絕的巴斯寇說「我覺得我已經失去全部了」，無親無故的他只剩下一隻貓。

巴斯寇不知道喪禮還能邀誰來參加，於是他透過艾爾帕索殯儀館（Perches Funeral Home）的社群平台專頁邀請當地所有人。訊息在網路上傳開後感動了許多網友，不少人也表示會前來參加葬禮；殯儀館13日也在臉書專頁貼出行程細節，巴斯寇為妻子舉辦的喪禮將在本週五（16日）舉行，「讓我們來讓他和他老婆感受一下艾爾帕索的愛吧」。

▼一個周末連續兩起大型槍擊案，白宮降半旗哀悼死者。（圖／路透）