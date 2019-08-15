冰毒+19.5萬藏下體！女警拉出塑膠袋…金髮妹：不知道不是我的

▲羅蘭（Ashley Rolland）偷了男性友人的錢。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

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美國路易斯安那州（Louisiana）警方表示，當他們在對一名女子搜身檢查時，赫然發現她下體內藏有冰毒（Methamphetamine，俗稱Meth）及現金；然而女子辯稱毒品和錢都不是她的，也不知道它們是怎麼跑進去的。

根據《華盛頓時報》報導，沃希托堂區（Ouachita Parish）警長辦公室透露，該名住在加利亞諾（Galliano）的女子為23歲的羅蘭（Ashley Rolland），她被控從一名男性友人家中偷中數千美元，並於7月31日因涉嫌犯下竊盜罪、毒品佔有罪被捕。男性友人指出，羅蘭在他家住了一個禮拜後，趁他洗澡時從梳妝台上偷走了5000美元（約新台幣15.6萬元）

警方表示，一名女性懲戒人員當時正替羅蘭搜身，檢查到她的陰道內藏著東西，拉出來後發現是將近1公克的冰毒和6233美元（約新台幣19.5萬元），全都放在一個透明塑膠袋內。羅蘭不願透露來龍去脈，只說毒品和錢都不是她的，而且不知道怎麼會在身體裡。