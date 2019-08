快訊／費城住宅區爆槍擊「連開100多槍」！5警察與兇嫌駁火受傷

Breaking News Suspect arrested in the shooting incident with police in Philadelphia, Pa. #Philadelphia #shooting pic.twitter.com/MfBH5R0YRF

▲一名嫌犯被逮捕,但不確定是否有同夥。



記者錢玉紘/綜合報導



美國費城北部Tioga-Nicetown地區在當地時間14日下午發生槍擊,據報導,槍手朝警方射擊之後,躲進附近的一棟建築物內,已經至少有5名員警在駁火過程中受傷,被送往天普大學(Temple University)醫院,幸好都沒有生命危險,天普大學校區也暫時關閉。

目擊網友PO出的影片中可以看到,警方已經逮住一名白衣男子,並將其押上警車,疑似就是嫌犯。現場照片可以看到,警察躲在車子後面找掩護,並與槍手對峙。

美國廣播公司報導,一名女性目擊者表示,至少聽到超過100聲槍響,然後看到大家瘋狂逃命,「真的聽到很多槍聲,我非常害怕」。另一名目擊者則形容「像戰爭一樣」,感覺像是聽到炸彈爆炸,「但卻發生在我們大家要吃晚餐的時候」。

▼大量警車前往現場支援。

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6

