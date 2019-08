海外求婚卻慘被分手...心碎哥瀟灑「10萬鑽戒丟海裡」！人生變更好

So after this video has apparently gone viral over the last couple of days, there's a whole bunch of people throwing in their 2 cents, I've been on the radio, on tv, all over social media platforms, and I’d just like to say from the bottom of my heart, I’d like to take this chance to apologise… to absolutely nobody. #notbhed #2yearslater

A post shared by Brendan Beasley (@besus___) on Aug 14, 2019 at 2:10am PDT

記者錢玉紘/綜合報導

請繼續往下閱讀...

澳洲型男貝斯里(Brendan Beasley)日前替女友規劃了一趟求婚之旅,地點還選在有著絕美風景的希臘聖托里尼,但在成行不久前,女友直接跟他分手,他收起悲傷自己去度假,並把5000元澳幣(約台幣10.8萬)的求婚戒指直接丟進海裡,勇敢拋下過去,也讓他的人生迎來了更好的際遇。



貝斯里來自雪梨西部彭里斯(Penrith),是一名電工,兩年前因為想跟交往3年的女友求婚,還依照女友的夢想,規劃了一趟聖托里尼的旅程,沒想到在出發3個月前,女友突然跟他分手,他感到非常驚訝,也不知道是出了什麼問題,但仍然留著求婚戒指,想著女友也許會回心轉意再復合。

沒想到不久後,女友就另結新歡,讓他傷心透了,乾脆一個人跑到聖托里尼散心,他看著夕陽,直接心一橫,把價值超過10萬塊的鑽戒丟進遠方的愛琴海,而他的導遊錄下了這個告別舊生活的關鍵時刻。

▲貝斯里一人到聖托里尼度假。(圖/翻攝自IG/besus___)

貝斯里提到,即便這趟旅程和鑽戒花了他很多錢,這仍然是個很棒的決定,「我丟掉戒指那一刻,感覺好像卸下肩膀上的重擔,我真的在那裏找到了自己」。



沒想到下定決心段捨離之後,他的生活變得更棒了,在這趟獨自完成的「求婚之旅」中,他遇見了一個加拿大女孩卡珊卓(Kassandra),兩人順利交往,他也搬到加拿大住了4個月,回到澳洲後繼續當電工,現在他像要再搬去加拿大找女友,並且在石油鑽井平台找份工作。

當被問到會不會後悔丟掉那枚戒指,貝斯里篤定回答「不會」,而且自己從來就沒有後悔過,「這件事讓我獲得了更好的結局」。