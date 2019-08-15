皮膚科醫師一語道破：少了「這步驟」，防曬等於白做！

▲防曬是保養基本功，挑選清爽質地擦得住最重要。（圖／翻攝自IG/fallininm，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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尋找一款適合自己的防曬是夏日必修課題，針對敏弱肌的女生來說更是難上加難，物理性防曬雖不容易刺激肌膚，往往質地太油，給肌膚過多負擔，但今年防曬質地上有了大突破，各家品牌都在成分配方上進行調整，使物理性防曬變得溫和無負擔，一抹輕透。

▲除了抹在肌膚上的防曬，物理防曬像是帽子或外套也很重要。

大家更不約而同進攻敏感肌這塊大餅，除了純物理性防曬選擇，更推出強調溫和、敏感肌專用的多種防曬選項，讓易敏肌膚更沒有後顧之憂。

▲陰天也有紫外線，不得不防。

很多人會曬黑，不是沒塗防曬，而是懶得補防曬，根據國際皮膚科醫學會建議，每2個小時應補擦一次防曬，若沒徹底執行補擦動作，就算是塗了防曬也是枉然。有鑑於此，防曬劑型也變得更聰明，想補防曬時只要輕輕一噴就搞定，甚至專門用來補妝的防曬粉餅也因而誕生，再也不怕補防曬會毀了底妝，也讓補妝同時補足UV防護力。要注意在夏天肌膚表層很容易因為高溫而散失水分，補防曬前建議先補水再補擦防曬，保持肌膚油水平衡才不會讓保養本末倒置。

▲具有防曬係數的底妝還不夠，需搭配防曬乳才完整。

如果已經使用具有防曬係數的粉底，那還需要擦防曬乳嗎？皮膚科醫師也表示，市面上眾多兼具防曬功效的粉底，大約要擦上平常的10倍份量才會有上面標示的防曬效果，因此建議大家還是要先用防曬乳打底後，再接著上底妝，畢竟防曬和底妝是兩回事，千萬別因為省事而讓完整的肌膚防護網破了一個洞。

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