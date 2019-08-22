老化會讓眼睛會變小！「眼周保養」你今天做足了嗎？

▲現代人因為生活習慣使然，20幾歲眼周細紋就開始現形。（翻攝自IG/yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女人冒出第一道老態的部位，總是在眼周肌膚，眼周肌膚的厚度是一般肌膚1/3，沒有皮脂腺與汗腺的保護，眼周更為乾燥脆弱，再加上無時無刻低頭滑手機，要不老化還真難啊！

現代人疲勞過度，皮膚科醫師表示，25歲以後就該有抗初老概念，隨著年齡的增長，除了皺紋、眼袋紛紛現形外，眼周老化更會讓眼睛變小，如何維持平滑緊緻的眼周肌膚，絕對是美女決勝的關鍵點。

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小臉大眼一直是女人們畢生追求的課題，小臉可靠保養、彩妝雙管齊下，那大眼呢？除了精益求精的自然大眼妝，保養做得到嗎？隨著年紀增長，當眼周肌肉開始鬆弛，眼睛也就慢慢變小，邁入輕熟齡，眼睛好像不如年輕時有神，你應該選一瓶全方位眼霜，使眼部緊緻提亮，更讓眼周防禦力升級。

想要使保養加乘，善用時機更為重要，例如趁著運動後的新陳代謝旺盛時、又或是生理期後一周，當體內雌激素高時，眼周保養更容易見效，建議先敷眼膜再擦乳霜，讓養分在睡眠時發揮最大值。

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