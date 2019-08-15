紐西蘭出土「巨型企鵝」化石　身高1.6公尺體型堪比人類

▲紐西蘭發現身高1.6公尺的巨型企鵝化石。（圖／取自Canterbury Museum）



記者林彥臣／綜合報導

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科學家在紐西蘭南島北坎特伯雷（Canterbury）地區，發現了巨型企鵝的化石，身高達1.6公尺，體重重達80公斤，體型與人類相仿，化石的出土也證明了巨型企鵝的存在。

科學家把巨型企鵝這個物種稱為Crossvallia waiparensis，主要生存於古新世的6600萬年前至5600年前之間，身高大約1.6公尺，體重大約70~80公斤之間，相當於一個成人人類的體型。

業餘古生物學家樂芙（Leigh Love）於2018年在北坎特伯雷威帕拉河（Waipara）流域附近的綠沙（Greensand）發現了這些巨型企鵝化石，再經由坎特伯雷博物館的研究人員與德國法蘭克福博物館的研究人員組成團隊，分析這些化石得出結論，為過去不曾發現的物種，研究成果於近日在《澳洲古生物學期刊》（Alcheringa）上發表。

研究團隊表示，這個發現證實了紐西蘭與南極大陸曾有密切關聯，當巨型企鵝存在的時期，紐西蘭和南極大陸的環境與現在完全不同，當時南極大陸被森林覆蓋，兩地的氣候都比現在更溫暖。