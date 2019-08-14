「他們搞美國很多年了」！　川普威脅退出WTO：如果有必要的話

▲川普再度公開表示，如果情況再不改善就要退出WTO。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

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美國總統川普13在次揚言，假如世界貿易組織（WTO）虧待美國的情況若再不改善，美國會在必要時退出WTO。他公開表示，「我們知道，他們已經搞我們（screwing us）很多年了，不能再這樣下去。」

法新社報導，川普13日走訪位於賓州的殼牌石油公司石化廠，並於演說中重申「我們必要時會離開WTO」。川普過去已經多次抨擊過WTO「對美國不公平」，稱華府並沒有遵守WTO規則的必要，並且不止一次揚言要直接退出。

華府指控中國竊取美國科技的同時，川普也特別批評WTO允許中國加入時給予的特別條件。川普政府除了要求WTO改革，自2017年以來一直杯葛WTO上訴機構（Appellate Body）的成員任命程序，藉此削弱WTO的運作，使WTO上訴系統將於今年年底前面臨運作危機。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）貿易專家鮑恩（Chad Bown）表示，美國的作法已經造成「永久性傷害」，並非全部都是可逆轉的。