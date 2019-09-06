Hi，大學生／人氣「女大包」來了　楊丞琳、郭雪芙背上裝嫩

▲楊丞琳、郭雪芙背的小包，是時下女大生愛用小包尺寸。



記者張妤瑄／專題報導 圖／各品牌提供、翻攝楊丞琳、郭雪芙、王心凌IG

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。

時序邁入9月，歡樂的暑假時光已過，正式開學。剛步出高中校門的大學新鮮人肯定很興奮，不用再穿制服後，終於有了更多能表述自己時尚想法的機會，此刻更有可能購入人生第一款精品包，以下就推薦幾款「女大包」，小巧的尺寸目前在女大生中最受歡迎，另有其他款為漸漸崛起的新勢力強包，值得注意。

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▲方正小巧的方型「相機包」，是目前女大生中最夯的輪廓。



縱使現在可能沒辦法說買就買，但關注後默默把「夢幻包」放在心上，辛苦打工後購入一款夢幻逸品，也是很療癒的事啊～

【MARC JACOBS相機包】

MARC JACOBS（MJ）旗下的Snapshot相機包有多紅，從街上有多少人背就知道，透過品牌雙J Logo圈出小相機形狀，可愛又辨識度超高。最厲害的是配色花樣百百種，就算路上看到10個人背，10個人身上的款式也都不盡相同，購入後更能透過換背帶的方式，隨心變化。售價1萬4,000元～2萬2,000元之間，推薦款陳霧灰售價1萬4,900元。

【TORY BURCH相機包】

TORY BURCH入門的Kira相機包，是近幾季的大熱款，每季會推出不同限定色彩，小巧的Logo，配色繽紛的色彩，圓潤的輪廓結合皮背帶與金屬鍊帶，讓它可以變化不同的風格，能上學背也能約會時裝優雅。售價1萬5,900元。

【MICHAEL KORS肩背包】

MICHAEL KORS（MK）旗下的托特包有多經典，關注時尚的女孩們都知道，不過因應小包趨勢，可以改入手更小巧一點的款式，其中MICHAEL Michaek Kors（MMK）支線的Manhattan系列就是造型感十足的小包，夾層分隔清楚、配色眾多，先前更擄獲郭雪芙芳心。售價1萬6,300元。

【GUCCI相機包】

GUCCI的GG帆布是經典印象，如今還加上了近年來的招牌動物元素虎頭等，讓小巧的相機包不再單調，可以展現巧思，營造屬於自己的俏皮魅力。不愛太過花俏的女生，還可以選擇單色配上紅綠織帶勾勒而成的經典款。價格約落在3萬5,000元～40,000元之間。

【Miu Miu相機包】

Miu Miu的MATELASSÉ系列，經典的抓皺皮革，相信有關注的女生都不陌生，先前不熟悉的女孩也能記仔細，這種皮革紋路絕對是入手第一個Miu Miu時要買的款式。其中，小巧的相機包、相對入門的價格、多色的選擇，更是特別適合大學生。售價3萬7,000元。

【BALENCIAGA紙袋包】

BALENCIAGA（巴黎世家）也是如今大熱門，其中一款剛問世就引爆話題的「紙袋包」更成為玩味經典款，女星楊丞琳不只購入自用，還送一個同款給閨蜜王心凌！「紙袋包」以店內的購物袋為靈感設計而成，但改用小牛皮材質，其中白色更是經典款，但黑色也很有個性。XXS尺寸售價4萬5,400元。

【LOUIS VUITTON相機包】

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）新推出的NEW WAVE系列，流線型的縫線、澎鬆如海綿的外觀，讓它又年輕又可愛，加上採用彩色品牌LOGO，讓整體感更俏皮。不過相對也屬於價格較高的區塊，要多打一點工，才能狠下心來購入。售價6萬1,500元。

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