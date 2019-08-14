香港抗爭勇武化！　紐西蘭：制定應急計劃　必要時撤僑

▲香港機場14日情況。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

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香港國際機場是世界最繁忙的機場之一，隨著「反送中」示威者連續兩天癱瘓機場，導致許多航班取消，也讓大批旅客滯留。紐西蘭外交貿易部（MFAT）14日表示「已制定應急計劃，以便在必要時撤離在香港的紐西蘭人。」

綜合媒體報導，由於香港機場被示威者佔據，且有「勇武化」趨勢，導致12、13日許多航班被取消，有計劃前往香港的紐西蘭人也被告知要與航空公司聯繫，並再次確認行程。紐西蘭外交貿易部指出，「應急計劃已經制定好，我們在必要時將撤離在香港的紐西蘭人。」

此外，泰國皇家空軍發言人13日宣布，已準備好一架C130運輸機及一架A340空中巴士，為接回滯留的國民，並已制定好「撤僑」的計劃，相關官員也隨時待命，但不知到時飛機能否順利降落到香港國際機場。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已經要求泰國駐港總領事館每日評估情況，並呼籲身處香港的所有泰國人避開示威活動地區，同時強調交通部也制定好措施隨時協助國民。此外，泰國外交部長帕馬威奈（Don Pramudwinai）也表示，並不清楚有多少國民在香港，但已確定沒有人受傷，而國民除非必要，應延後赴港的行程。