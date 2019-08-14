香奈兒黑色玉手霜終於來了！3.5DA系列彈力精萃、護手霜一次推出

▲讓人期待已久的黑色版玉手霜攜手同系列新彈力精萃，將於8月底全台上市。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

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擁有獨特創新鵝卵石形狀的香奈兒時尚玉手霜，從2017年一推出就被稱為「最時尚的護手霜」，一直到現在都很熱賣，而不久前香奈兒在官方IG上搶先曝光了新版的黑色玉手霜，僅僅幾張圖片就引起一陣騷動，讓眾多粉絲、網友引頸期盼時髦黑色款的推出。而現在終於確定，讓人期待已久的黑色玉手霜將於8月底，攜手同系列新升級的3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃一起上市。

▲香奈兒 3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃，30ml，NT$5,360。（圖／品牌提供）



主打緊緻拉提、抗老的3.5-DA彈力緊緻活萃系列，一直都是香奈兒保養的經典代表之一，這次更特別推出從外殼包裝到成分都全新升級的「3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃」，延續原有的兩大功能，更加入防護作用，一個步驟就能輕鬆擁有緊緻、抗老、防護3效合1的養膚效果。

▲輕盈滑順的質地，推開就猶如水狀精華不黏膩。（圖／記者張毓容攝）



3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃採用93%天然成分，揉合紫花苜蓿與黑薄荷，蘊含具防禦能力的複合物，有效對抗肌膚氧化作用並強韌肌底，緊緻作用更提升的同時，質地卻變得更輕盈，滑順易推的清爽質地毫無油膩感，輕輕推開就能快速吸收。

▲外殼由全黑變為輕透瓶身。（圖／記者張毓容攝）



配合更輕盈的質地，原先全黑的外殼也換上清透配色，完美體現全新的3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃。

▲香奈兒 3.5-DA彈力緊緻玉手霜，50ml，NT$2,100。（圖／品牌提供）



而眾多女性視為夢幻逸品的全新黑色版玉手霜「3.5-DA彈力緊緻玉手霜」，就是加入了3.5-DA系列的抗老成分「草本紫花苜蓿萃取」，使肌膚更緊緻、彈力更提升，內含豐富乳油木果油、玻尿酸、甘油與天然甘草萃取精華等，可保濕滋潤雙手，更有效減少斑點，提升明亮度，讓雙手肌膚恢復緊緻、柔嫩狀態。

▲黑色版玉手霜多了緊緻彈力修護，但質地一樣清爽好吸收。（圖／記者張毓容攝）

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