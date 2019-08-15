超可愛搖椅沙發5千有找　生活工場出清百件商品3折起

▲生活工場即起至9／12推出清特賣。（圖／生活工場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

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雖然天氣還很悶熱，但秋天已經默默的到了，涼感還沒到沒關係，折扣到了比較重要，居家通路生活工場即起至9／12，推出「夏出清」活動，共有200件商品做促銷，最低折扣直接讓你省70%，本次最大亮點是連居家椅也一起變便宜，內行人快先去挑貨吧。

▲品竹生活三層多功能收納架，木質材質有純樸氣息，附滾輪設計方便滑動，原價1300元，活動特價380元 。

向來以小店深入居家巷尾的WORKING HOUSE生活工場，又迎來了一年一度的夏特賣出清，延續之前的多樣化折扣商品，小至桌上擺飾、質感餐具，大至家具如電視櫃，通通享有優惠折扣，今年最主打居家椅商品，也有3折促銷的夢幻價出現。

▲本質品味搖椅單人沙發。

本質品味搖椅單人沙發，採實木椅身及腳座，搭配布面材質，可愛又有風情，原價9,900元的近萬價格，活動期間出清價直降至4,950元，馬上省一半。

▲Monster怪獸迷你沙發。

▲QQ鐵桶收納椅。

還有針對孩童堆出的Monster怪獸迷你沙發，獨特造型也很吸睛，專為兒童設計的高度，且無利角設計，讓父母能放心讓小孩使用，原價4,580元，鑽石會員特價3,490元；QQ鐵桶收納椅，採動物圖騰配上夢幻馬卡龍配色，鐵製椅凳不易變形，桶內還能收納，原價1,250元，鑽石會員特價899元。

▲日式和風沙發系列，適中尺寸，小套房、外宿小空間皆適宜，全系列鑽石會員限時下殺享75折優惠。

▲舒適旋轉式星球椅，可360度旋轉，搭配柔軟坐墊原價4,990元，活動期間鑽石會員享3,590元。

業者表示，出清期間還有其他回饋，包括消費滿千元即可獲得Coupon優惠券，含括吃、喝、玩樂多家品牌的獨家優惠，總折扣價值達到5,000元；針對鑽石會員還有加價購商品，枕頭套、廚房踏墊、沁涼冷凝墊用299元就能入手；使用特定匯豐銀行信用卡還有回饋，最高達950元。