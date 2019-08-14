反送中促香港富豪「錢」進美國　他曝詢問電話是平常的3倍多

▲香港「反送中」示威持續延燒，讓不少香港富豪動了移民的念頭。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

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香港「反送中」的抗爭行動越演越烈，許多人對當地動盪的局勢感到厭倦，還有一些香港富豪開始出現移居美國的念頭。紐約豪華房地產顧問Edward Mermelstein透露，過去兩週內已有4位香港客戶向他們詢問「搬遷美國」的事項，可見得他們希望能重新安置家庭，以維護自身財產及生活品質。

據《南華早報》報導，Mermelstein的公司「One＆Only Realty」多在處理房屋搬遷的相關業務，其中也包含了一千萬美元的豪華房地產投資。Mermelstein指出，在過去的兩週內，他的公司就已經接到4位香港客戶的電話，且內容都是關於「移居美國」的詢問。

Mermelstein表示，「這是非常不尋常的情況！香港居民通常只是投資者，並沒有興趣成為美國居民，然而，這幾次的對談，竟都與『重新安置家庭和企業』有關。」Mermelstein花了25年的時間幫助富裕家庭將財富和家庭都移至美國，他服務的對象都是來自俄羅斯、烏克蘭等地的民眾，但令他驚訝的是，近日竟出現了不少來自香港的客戶。

▲香港的經濟受到「反送中」抗議的影響，奢侈品的銷售額也開始下降。（示意圖／路透）

自6月9日以來，「反送中」所帶來的混亂讓經濟停擺，6月份的香港零售額下降了6.7%，更具體來說，珠寶、手錶等奢侈品的銷售額下滑了17.1%。因此，許多香港富豪開始感到厭倦，他們認為這些抗爭行為不但讓中美關係越漸緊張，社會的動盪還破壞了他們原先的生活方式。

這些香港富豪無非是希望能給家人更安心、舒適的居家環境，因此Mermelstein還補充，「香港沒有任何跡象顯示情況正在改善，我預計香港會有越來越多人想移居美國。」另外，亞洲銀行俱樂部的創始人賴遠方（Kingston Lai）也表示，他們在近幾週收到35起關於「香港移民」的詢問，是平常的3倍多。