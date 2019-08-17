大口吃！日清推出「絕對營養泡麵」超低熱量、富含13種維他命

編輯／Ann 圖／翻攝自產品官網

泡麵應該是不少人的生活必需品，不過總是被冠上不健康、添加防腐劑等罪名。現在好消息來了，終於有機會讓你盡情吃泡麵，日本製麵大廠日清NISSIN就推出了健康泡麵，標榜絕對營養，還添加了13種維他命，你一定要試試看。

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喜歡泡麵的民眾應該對日清NISSIN不陌生，旗下總是推出口味奇特的創新改良泡麵，不過始終帶有高熱量以及不健康的罪名。現在終於有機會平反，日清推出一款健康泡麵「All-in Noodles」，顧名思義就是裡面什麼都有，不僅比起一般泡麵減少了約40%的碳水化合物，減肥族也能大口完食，還在裡頭添加了高達13種維他命以及蛋白質和膳食纖維，多種營養元素輔助。只要吃下去，甚至能夠滿足成人一日的基本營養含量。

當然口味上也做了改良，「All-in Noodles」主打無湯乾麵，推出4種口味，包括原味、泰式酸辣、四川擔擔麵以及日式油麵。勢必讓泡麵族好好品味的同時，也能兼顧健康，絕對是人類史上的一大進步。目前已經在日清官方開放預訂，分為袋裝NT$120、杯麵NT$180，感興趣的朋友不妨搶先試試。

提到新奇泡麵，怎麼能錯過南韓三養，身為辣食族最愛的品牌。近期一反常態，推出了不辣的蔘雞湯麵，讓每個人都能品嘗美味。據說調理包內還有一點雞肉絲，加上濃郁的湯底，還能加入米飯一起燉煮，對於價格本來就很高的蔘雞湯來說，這款泡麵算是CP值極高。



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