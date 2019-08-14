男友周興哲情人節沒送禮！趙岱新隔空討要對戒「回去再問他」

▲趙岱新現身STONEHENgE專門店透露最愛飾品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

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愛看韓劇的女孩們一定熟悉南韓飾品品牌STONEHENgE ，秀氣大方的造型，已在《金秘書為何那樣》、《藍色海洋的傳說》中被女主角朴敏英、全智賢一戴而紅。14日特別請來仙氣女神趙岱新，來到位於SOGO復興館的專門店示範飾品。對於日前傳出與男友周興哲分手消息，趙岱新十分腼腆，選擇用行動證明一切，「我們常在生活中給對方驚喜。」

▲趙岱新穿著純白套裝更顯仙氣。（圖／品牌提供）

剛滿30歲的女神趙岱新清新形象備受大眾喜愛，近期在時尚圈頗有成績的她，也受到南韓飾品品牌STONEHENgE 青睞，現身專門店示範人氣單品。趙岱新穿著全白套裝更顯仙氣，當然最耀眼的就屬脖子上的Stella耀動星光系列。她提到，「Stella的設計十分特別，中間珠寶會晃動，所以每個角度都有不同的美感」。

▲趙岱新佩戴Stella系列14K玫瑰金項鍊NT$12,590。（圖／品牌提供）

被問到最愛的飾品種類，趙岱新表示，「耳環是必不可少的配件，因為最靠近臉，出門一定會佩戴。」平時不太愛亂買的她，也曾經在生日花了兩萬元購買耳環，可見其喜愛程度。

對於前陣子爆出與周興哲分手消息，傳言顯然依舊不攻自破，雙方感情依舊穩定。趙岱新腼腆表示，沒有特定的過節送禮習慣，「七夕情人節他在工作，只是吃個飯而已。」更偏好在日常中的相處，像是有一次兩人剛吃完飯，周興哲就拿出準備好的耳環送給她，雖然不是特別的節日，但是更能感受到彼此的心意。至於是否有定情戒指，趙岱新俏皮回應，「現在還沒有，要再回去問男友。」可見兩人好感情不受流言影響，令人羨慕。

▲La Stella浮動星光系列宛如星河NT12,590；金鑰匙造型字母鋯石項鍊NT$10,590；純銀鋯石長耳飾NT4,990。（圖／品牌提供）

飾品品牌STONEHENgE已經成立十年，在南韓早有知名度，以經典永恆為設計構想，讓每一位女性綻放生命中的美麗瞬間。旗下款式像是Stella耀動星光系列、La Stella浮動星光系列，都適合日常佩戴，且使用專利技術，令藍寶石鑲嵌懸浮在其中，加上14k玫瑰金與寶石的溫柔結合，更顯星光閃亮。如今來台設立專門店，讓女孩們都能夠找到屬於自己的日常飾品。

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