5大日常瑣事幫你瘦！喝綠茶+泡熱水澡就能消耗300卡路里

不少國外研究發現，日常生活中瑣碎小事或習慣所消耗的卡路里竟然可能相當於慢跑！就連「只要在辦公室煩躁坐著抖腳，一天就可以消耗350卡？！」原來豬隊友們反而是幫助你減肥的小天使？！（大誤XD），當然對於減重來說，飲食和運動絕對是重要關鍵，煩悶時不妨來看看以下有趣的研究，到底哪些生活中小事可幫你輕鬆消耗卡路里...

1．泡熱水澡 140卡／1次

▲（圖／INDEEDGETTY IMAGES）

請繼續往下閱讀...

各位愛泡澡的懶人朋友們...當拉夫堡大學的研究人員研究不同運動對糖尿病患者的影響時，意外發現熱水澡（104度）可以消耗的卡路里竟然相當於步行30分鐘！

2．煩躁不安 350卡／1天

▲（圖／VIEWSTOCKGETTY IMAGES）

國外多項研究證實整天坐立不安、抖腳竟可幫助瘦身？2015年更有一項研究顯示整天焦躁走來走去比正常一整日坐著多燃燒十倍卡路里，一天就可以約消耗350卡，一年就可以減下10-18公斤！

3．喝綠茶 183卡／1天





▲（圖／PORTISHEAD1GETTY IMAGES）

大家都知道綠茶是減肥聖品，研究顯示每天喝多杯綠茶會對整體的體脂產生重大影響。有一項針對泰國肥胖男性的研究發現，只要每天喝綠茶就會比其他人多消耗183卡路里！綠茶中的茶多酚含有豐富的抗氧化劑，幫助身體有效的分解脂肪～所以快把手上的珍奶、奶茶丟掉，泡杯綠茶吧！

4．流汗 200-600卡／30分鐘

▲（圖／LOGOSSTOCKGETTY IMAGES）

致力於紅外線桑拿的紐約水療中心HigerDOSE表示：「1次45分鐘的桑拿所消耗的卡路里相當於慢跑3-4英里」；洛杉磯的紅外線桑拿屋 Shape House表示：「一次55分鐘的桑拿可以燃燒800-1600卡路里」

5．掃 100卡／1小時





▲（圖／SOUTH_AGENCYGETTY IMAGES）

也許最不輕鬆但最有效燃燒卡路里的方法就是清理你像豬圈般亂的房個間！健康網站Health表示：「1小時內清洗、烘乾整個水槽的碗可以燃燒100卡路里，而清潔浴室每35分鐘所消耗的卡路里相當於跑步機35分鐘。」

2013的一項研究表示「如果把清理房子當成習慣，你的減重效果就會比其他人好」不要再抱怨不想家事了～為了減肥和停止媽媽的碎念，快！打！掃！

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG、 JENNA ROSENSTEIN PHOTO／GETTY IMAGES

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

15種超強燃脂食物清單請收，去超市照著買！吃酪梨幫助瘦小腹、葡萄柚抑制食慾...

「按照食譜吃7天減掉4.5公斤」風靡歐美的GM Diet減肥法，一周菜單公開！