這篇必須和男友一起看！結婚前該懂的「5個挑選婚戒實用守則」

「為什麼總是找不到合適的訂婚戒指呢？」相信很多即將要結婚的女孩們，都曾在心中這樣吶喊過。畢竟，婚戒的品牌及款式百百種，在挑選的過程中，只會越看越眼花撩亂。而挑選「訂婚戒指」之所以如此重要是因為，它代表的是「兩人之間不朽愛情的象徵」，我們每個人當然都希望自己的愛情是超越時間及空間的存在，畢竟在兩人下定決心要廝守終生的當下，就是希望這份愛情永遠不會消退。

為了讓每個人都能挑選到適合自己的婚戒、並且不會後悔自己所做的選擇（戒指和另一半都是），今天ELLE編輯就整理了「5個挑選婚戒的實用守則」，在正式步入禮堂之前，先看看這篇的小建議吧！

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建議1：不要一味跟隨流行！





首先，正在為挑選婚戒苦惱的朋友們，千萬不要一味地跟隨流行！不管你們的婚戒是要選擇知名品牌、設計師訂製、或是古董店挖到的珍寶，都要記得「傾聽自己內心的聲音」。

畢竟，戒指是兩個人愛情的象徵，因此雙方都喜歡比起「流行」或「有名」更加重要，不是名人戴過的婚戒，就一定適合你們兩個的愛情。

建議2：不要被所謂的「4C 評等標準」所綁架！





「4C」其實是鑽石品質評等的四項基準，其中包括：淨度（Clarity）、色度（Color）、切割（Cut）、克拉（Carat）這四個要素；而之所以被簡稱為「4C」則是因為，這四項評等標準的英文單字都是以C為開頭，因此才如此稱呼。

雖然這是評斷「鑽石好壞」的國際準則，但千萬不要被這個評等機制所綁架，畢竟鑽石不是越貴就代表感情越堅貞（更重要是符合雙方需求），還得要衡量自身的經濟能力及各方條件，才能共同選擇出最適合這段婚姻的「對戒」。

建議3：適合彼此預算很重要！





雖然說，哪個女生不希望擁有超大顆的鑽戒，但是鑽石的大小並不能當成兩人愛情的基準，千萬不要為了「挑選婚戒」而傷了兩人感情，適合彼此的預算非常重要。

如果覺得知名品牌的婚戒超過預算，也可以找值得信賴的「寶石供應商」及「工匠」，讓專業人士為你們打造一對獨一無二，又不會過於奢侈的結婚對戒。

建議4：「古董珠寶」也能擁有新生命！





如果你們的父母或祖父母將他們的「婚戒」或「珠寶」傳承給你，那其實非常推薦可以找一個值得信賴、評價良好的「珠寶工匠」，幫你們以「舊珠寶」為基礎再次加工，並重新設計出全新的婚戒。

而且這樣的婚戒比起全新購入的更有意義，它承載的不僅是兩人之間的愛情，還有上一輩父母或祖父母的疼惜與愛護。

建議5：挑選自己真正屬意的！





講了這麼多建議後，還是要提醒各位遵循自己內心的想法，因為沒有任何全然正確的「婚戒挑準標準」，唯有即將互許終生的兩人真正喜歡、快樂才重要！

挑選自己真正喜歡及適合的，永遠都不會錯，不論是婚戒或另外一半都是如此，我們共勉之。

TEXT／BY HAREMI HUANG PHOTO／GETTY IMAGES

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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