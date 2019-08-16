UNIQLOＸKAWS開賣10分鐘　破萬人搶看「解剖潮T」癱瘓網站

▲KAWS最後一次與UNIQLO聯名，全球搶破頭，今二度開賣，店面未營業已現排隊潮。

記者張妤瑄／台北報導

UNIQLO（優衣庫）與合作多年的KAWS以「KAWS：SUMMER」系列作為完結篇，讓該系列在6月初開賣當天於大陸門店引爆喪屍潮，台灣也迅速售罄，全球賣到嚇嚇叫。日前宣布今（8／16）二度開賣，每年每款限購1件，不料台灣官網開賣10分鐘後，破萬人癱瘓官網，在網上搶破頭。

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▲東區明曜店外，為了買KAWS，一早就有排隊人龍。



KAWS：SUMMER系列服裝與配件共14款商品，本系列最具代表性的「解剖潮T」，9點10分時就有破1萬2,000人同時觀看同件商品，實際要加入購物車，會出現運作失常的破圖空白畫面，且有尺寸的商品也無法順利加入購物車內。

UNIQLO回應，已經緊急處理網站人流瞬間過大的問題。不過，目前官網仍無法順暢購買。

▲KAWS系列最具代表性的「半解剖T」，同時破萬人在搶，開賣一個多小時後，10點左右都還無法順暢在官網結帳。（圖／翻攝官網）



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實體專賣店將於早上11點開門營業，為了搶KAWS終極聯名，店外也已現排隊潮。

▲UNIQLO東區明曜旗艦店未營業前，就有排隊人潮。