IKEA開賣小龍蝦！　燒賣、蘿蔔糕通通有20元起跳

▲IKEA 2019新菜，推出限時小龍蝦，售價299元。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

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一向人潮滿滿的IKEA餐廳，今年推出全新菜單，共有6項高顏值新菜登場，居然還有香辣小龍蝦，還有戰斧豬排、小龍蝦菠菜麵、燒肉香蔥飯、燒賣跟蘿蔔糕等新品，售價也是平實的20元起，8月起陸續登場，快去嚐鮮！

▲戰斧豬排售價380元。

近年IKEA在台邁向更多元化，除了最新開幕的新店店，大片山景落地窗還能搭配現煎牛排，還有輕食菜色充足的IKEA cafe之外，今年在旗下IKEA也要推出新菜單啦，祭出之前限時開賣的香辣小龍蝦盤，用10多種特殊調味料理，搭配薯條上市，售價299元，從8／8起至10／31限時提供。

▲小龍蝦菠菜麵售價200元。

▲雞肉香蔥飯售價99元。

除了小龍蝦之外，還有大份量的戰斧豬排，以及泡菜明太子醬、素魚子醬的小龍蝦蔬菜麵，喜吃白飯的人還有燒肉香蔥飯，以燒肉醬汁提味，帶點微辣口感，使用泰國香米充滿嚼勁，很適合夏日開胃，另外對於胃口小的人，還提供燒賣與蘿蔔糕等小食，售價從20元至380元不等。

▲燒賣售價35元。

▲蘿蔔糕售價20元。