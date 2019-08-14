WINNER宋旻浩真的很會穿　被封「GD接班人」　

在 Louis Vuitton 2020 巴黎春夏男裝大秀上，原來不只孔劉這位歐巴佔盡所有人的目光，伸展台上這個熟悉又陌生的亞洲面孔引起了全球熱議。他是LV今年特邀的韓國模特兒，同時也是男團 WINNER 的饒舌歌手＋顏值代表 MINO 宋旻浩！

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對韓樂不熟悉的時髦人們，在秀場直播時完全沒覺得他是一位非專業模特兒。身高181公分的MINO宋旻浩，其實從來沒有當過模特兒！他從小熱愛饒舌歌曲，而天生高挑的身材、個性的長相，也只不過讓他在追夢的道路上收穫了更多小迷妹粉絲罷了。

馬卡龍色系的襯衫＋長褲，微微露出桃紅色印花的細節，再套上高質感灰色西裝夾克，是很時髦又簡易模仿的春夏穿搭！

在LV伸展台上，他純熟的台步與一眾專業模特兒相比，絲毫不違和。Louis Vuitton 對MINO宋旻浩的寵愛，不僅是特邀他走秀！

能接班權志龍的國際時尚ICON

Louis Vuitton Official（@louisvuitton）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 1:43 張貼

在LV官方IG上還發現以他為主角的最新款墨鏡廣告，以及一張個人幕後花絮照 ▼

Louis Vuitton Official（@louisvuitton）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 9:30 張貼

而這也是韓網近日將MINO旻浩封為「G-Dragon 權志龍接班人」的原因。權志龍在當兵之前，也是活躍於全球時尚圈的人物，他是「老佛爺」卡爾拉格斐所打造的 CHANEL 帝國中不可或缺的一環。而如今，MINO宋旻浩也為 Virgil Abloh 打造的LV男裝帝國帶來了新的血液。

MINO（@realllllmino）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 上午 4:51 張貼

除了 Louis Vuitton 男裝之外， MINO宋旻浩也是韓國Burberry的代言人。

MINO（@realllllmino）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 12 日 上午 3:14 張貼

晉身時尚icon後，他的私服Style也讓韓國歐巴們爭相模仿。前衛、大膽，卻不浮誇。一些女性化的單品，MINO宋旻浩也穿出屬於自己的味道。

Style Tip 1：西裝＋腰包



簡約卻有些低調的灰色西裝，MINO宋旻浩搭配一顆 Jacquemus 白色腰包，瞬間讓造型時髦10倍。

Style Tip 2：單一色調最搶眼



玩轉時尚，就要大膽著色。若擔心色彩不搭調，那就選擇單一色調穿搭法吧！款式剪裁不需太複雜也能營造街頭運動風。

Style Tip 3：玩轉風格混搭



明明是濃濃夏日感的草帽，MINO宋旻浩卻選擇黑色的款式，搭配英倫氣息的襯衫＋針織毛衣，碰撞出獨具一格的混搭時尚感。

但如果MINO宋旻浩只是因為太時髦而被封「權志龍接班人」，BIGBANG粉絲們可能要抗議了。 MINO宋旻浩絕不是靠賣臉的男團成員，因為他的實力不可小覷！

實力派饒舌歌手＋作曲人

MINO（@realllllmino）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 7 日 上午 7:38 張貼

MINO宋旻浩於2013年以團體WINNER出道，身份是饒舌主唱與詞曲作家。

有趣的是，WINNER的第一張專輯以時裝秀的方式命名《WINNER 2014 S/S》，連封面都做成男模在後台等待的場景；第一位就是MINO宋旻浩。或許在這一瞬間，他就與時尚結下不解之緣。

winner & winnercity（@winnercity）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 14 日 下午 5:00 張貼

他在2015年參加韓國Mnet的饒舌比賽節目《Show Me The Money 4》中，實力讓人驚艷，連師兄BIGBANG太陽都說出：他是我心中的第一名。儘管後來MINO宋旻浩只拿下了亞軍，他的饒舌＋作詞曲實力，已讓全亞洲有目共睹，並在2018年推出了個人迷你專輯。

在今年CHANEL大秀的秀後PARTY上，MINO宋旻浩也被ELLE捕捉到現場唱跳表演的瞬間。他在舞台上的迷人魅力，讓人心跳暫停。

Louis Vuitton Official（@louisvuitton）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 上午 1:48 張貼

這樣的MINO宋旻浩，在LV伸展台上又讓全世界看見了他很不一樣一面！

TEXT／BY SYLVIA CHENG PHOTO／GETTY IMAGES、DOMINIQUE CHARRIAU、IG@LOUISVUITTON、TWITTER @MINOMOON0330、YOUTUBE @FFCHANNEL、YG ENTERTAINMENT

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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