白癡公主、溫妮、子閎挑戰天菜級跑鞋穿搭！風格迥異不違和　這雙實在太強大

▲子閎、白癡公主、溫妮挑戰Ultraboost 19跑鞋穿搭！3人風格迥異不違和，見證最強跑鞋神力。（圖／品牌提供，下同）

時尚中心／綜合報導

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惡搞無極限的網紅「白癡公主」近期在adidas釋出的Ultraboost 19跑鞋穿搭照中再度跌破眾人眼鏡，不按牌理出牌以「古典撞現代」形成另類衝突美學，令人大讚好敢穿～潮到爆漿的穿搭風格徹底呼應了本季adidas「膽敢顛覆」的精神，而溫妮、子閎的跑鞋穿搭則顯得親民實穿，值得成為網友的穿搭靈感，比對3人大不同的穿搭風格之餘，也令人驚豔Ultraboost 19根本是天菜級百搭單品，任何風格都能駕馭實在太強大！

▲撞色穿搭無違和，印證白癡公主顛覆指數100%。

天生超ㄎ一ㄤ的白癡公主向來超KUSO、不怕醜，經常挑戰恥力極限的YouTube影片，讓她狂吸一票鐵粉支持！樂於突破現況、接受挑戰的白癡公主，每每發表一些新嘗試，總會引發網友熱議，像是先前挑戰俠女吊鋼絲，不只要克服懼高的心理障礙、鐵片綑綁摩擦的肉體疼痛仍拼命完成任務的敬業精神，在粉絲心中大加分，令人敬佩她一路走來膽敢顛覆、挑戰自我極限的勇氣與毅力。

▲Ultraboost 19配鮮黃褲襪大方秀美腿，白癡公主超敢穿。

最近白癡公主再度演繹「現代類俠女」造型，穿上Ultraboost 19跑鞋在台灣傳統廟宇拍攝adidas潮穿搭，一身高明度撞色造型搭配廟宇大紅燈籠的視覺巧妙呈現「古典又現代」的衝突美學。這套穿搭上身以白黑紅撞色風衣外套內搭裸粉運動背心大露「腰瘦」魅力，下身則用科技銀短褲搭配潮流腰包，最吸睛的莫過於腳上的Ultraboost 19竟搭配鮮黃褲襪，藏不住的大長腿令人好羨慕，也令人忍不住驚呼白癡公主實在很敢穿，顛覆指數100%！

▲溫妮大挖腰長上衣藏心機，微甜不膩好感度滿分。

國民甜心溫妮則是以微甜不膩的跑鞋穿搭，為女孩們帶來休閒日常新靈感。私服穿搭總是隨性又百變的溫妮，平時也很喜歡街頭運動風的造型，一身白色長版運動背心搭配藍色高腰緊身褲，超心機的大挖腰展現小女人的曼妙曲線，選擇俐落帥氣的黑色Ultraboost 19延伸視覺、間接拉長腿部比例，再巧妙運用活潑俏麗的黃色點綴成為穿搭亮點，相當符合溫妮活潑的個性，渾身散發健康、運動感的形象，好感度滿分。

▲工作背心MAN爆！子閎成最帥潮流暖男。

唱而優則演的創作才子子閎，充滿陽光、活力的暖男形象深植人心，這次挑戰將黑色Ultraboost 19跑鞋穿出新意。陽光男孩必備的清爽白T外搭縷空的野營風大口袋工作背心，再搭配同色系深綠短褲，化身最帥潮流暖男，彷彿和他一同出遊上山下海到哪都好玩，跳脫Ultraboost 19的都會形象，成為外出郊遊實穿又耐走的約會神器。

▲最強跑鞋超Q彈，鞋型時尚征服潮男女穿搭。

承襲過去「最強跑鞋」的優質基因，Ultraboost 19跑鞋勇於突破完美極限，在外型及結構上全面升級！鞋體配置上，增加20%的BOOST中底不只減壓、也更貼合足型，讓行走、跑跳的腳感都更Q彈，同時以環繞全腳的Primeknit 360針織技術，感受如同穿上襪子一樣舒適的完美包覆感，也因此號稱是adidas史上能量回饋最強的跑鞋。

▲不論場合也不分男女，全面革新的Ultraboost 19更加舒適百搭。

全面革新的Ultraboost 19不僅延續過去的高舒適度，外觀上更符合潮流需求、貼近時尚，鞋型更有個性讓穿搭比例在視覺上更加修長，而且繼先前推出的繽紛配色，如今新色則重新回歸不敗的全黑／全白配色，以簡約實穿的外型創造穿搭多樣性，比經典更加經典，無論街頭運動風、都會時髦感、休閒度假Style…隨心所欲因應各種場合的穿搭需求，因此征服無數潮男女的心，成為2019必收的人氣鞋款。

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▼新色回歸不敗黑／白經典色，讓人更容易駕馭。



