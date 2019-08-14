擘畫10年太空戰略藍圖　杜特蒂成立「菲律賓太空總署」

▲菲律賓總統杜特蒂想要當Rocket Man？(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

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全球近年掀起一片「征服宇宙」熱，紛紛宣布加緊發展航太科技。菲律賓媒體周二(13日)報導，總統杜特蒂已於上周四(8日)簽署《菲律賓太空法》，宣布成立「菲律賓太空總署」(Philippine Space Agency，PhilsA)。上述法案負責擘畫該國開發太空的戰略藍圖，目標是在10年內讓菲律賓成為具備太空研究及航太能力的國家。

根據該法案，「菲律賓太空總署」為中央級行政機構，負責國家級的太空發展政策和規劃，並負責具體執行。航太局將發展6個重點領域：包括航太事業發展和安全、自然災害管理與氣候研究、太空科學技術研究與發展、航太產業能力建設、全民太空教育，以及國際合作等。

杜特蒂簽署法案時表示：「菲律賓迫切需要制訂根本性的太空開發戰略，在太空科技上趕上其他國家。菲律賓需要在國際航太領域裡擁有正式地位，以利參與國際太空發展合作計畫。」

他同時宣布成立直屬於總統的「菲律賓太空委員會」(PSC)，作為國內太空科學及航太技術發展的主要諮詢機構。