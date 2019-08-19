運用不同上衣營造出多種「西裝褲穿搭」，正式服裝也能穿出叛逆感

夏日的日常穿著除了講究舒適外，乾淨俐落或許也是不少人追求的方向。當牛仔褲看起來太過休閒、隨性的寬褲又無法應付一些職場場合時，有著打褶剪裁的「西裝褲」將會是十分利於日常穿搭的單品，只要透過變化上身及鞋款配件即能轉換出不同的造型風格！

襯衫 X 西裝褲穿搭

既然是西褲，自然能與襯衫類單品好好地搭配。多數人可能會直覺地以素色襯衫搭配西褲，再以一雙皮鞋作為收尾吧！這樣的組合中規中矩，在出席重要會議時刻也絕不失禮貌。

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如前面所說，只要更換不同類型的上衣，西裝褲穿搭便能呈現出各種樣貌。不論是夏日定番的花襯衫還是隨性不拘的開領襯衫都十分合適，瞬間讓男士轉換成休閒或有些叛逆個性的印象。

T-shirt x 西裝褲穿搭

比起與卡其褲或牛仔褲搭配，圓領 T-shirt 搭上西裝褲反倒更有簡潔的都會感。鞋款方面不論是選擇樂福鞋還是涼鞋都毫無違和。

富有細節感的亨利領 Tee 亦是與西裝褲一同穿搭的絕佳組合，展現出剛剛好的男子氣息但不顯單調。上衣內紮進褲頭則讓整體更加俐落、身形比例也更好。

Tee + 襯衫 X 西裝褲穿搭

夏季能選擇的單品相較於冬季來得少了許多，因此善用身邊的經典單品去做搭配是夏日穿搭中相當重要的一點。想讓整體更有變化的話，不妨將襯衫當作外套著用，露出內裡的 T-shirt 展現出清爽的層次，下身則選擇本篇的主角「西裝褲」穿搭即可。

鞋款部分可以利用涼鞋營造休閒不拘，更換成皮鞋則是一套能穿去上班、出席會議的穿搭範例。

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