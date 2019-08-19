日妞都看她們穿衣服！3位IG穿搭客提供你輕熟女、小男孩風靈感

對許多女生而言，想提升穿搭的技巧有許多不同的管道。從電視、報章雜誌上的明星名人、雜誌女模等等都是仿效的對象。而現在 IG 的使用越來越頻繁，也讓許多素人穿搭受到注目。日本就有許多專以個人穿搭為主題的 IG 用戶，相當具個人色彩的穿搭與鮮明的照片風格讓他們的粉絲追蹤人數不亞於公眾人物。以下介紹 3 位粉絲數平均落在 3 萬人的 IG 穿搭客，造型分別是日系女生相當喜歡的 3 種衣著路線。如果你也想從他們的打扮中尋求靈感的話，不妨就趕緊按下追蹤鍵吧。

輕熟大人感

偏好成熟優雅的輕鬆風格，@ayanakamura_ 應該會是相當值得參考的穿搭對象。以冷淡系的濾鏡統一整個 IG 照片，總是避免露臉的他還是讓人充分感受到其時髦的穿著與生活方式。高跟鞋是經常出鏡的鞋款，@ayanakamura_ 利用成熟感的高跟單品搭配上休閒風格的裝扮讓衣著品味顯得更加出眾。透過燈籠袖、荷葉邊與拼接等剪裁，簡單的色彩搭配就能展演高時尚感的印象。

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都會簡約風

上班族女性的穿搭往往希望能將商務與休閒配合地恰到好處，IG 帳號 @8miiiko9 的造型風格就是一個相當理想的範本。擅長以百搭的杏色搭配出簡約卻讓人過目難忘的衣著，運用打褶剪裁的單品以及層次的展演，再適時地利用小飾品點綴其中，就能成功讓沒有過多色彩的穿搭也可以很有印象感。

俏麗小男孩

喜歡可以自在活動並散發小小知性感的話，應該對於小男孩感的衣著也會很有興趣。IG 帳號 @miki.kawa 的穿搭可以說是不少日系女孩都相當欣賞的風格，T-shirt 以及牛仔褲是在 @miki.kawa 的穿搭照中最常出現的兩個單品。透過同為休閒感的服裝組合， 利用將上衣紮進高腰款式的褲子中就能詮釋出帶有復古韻味學院風格。而以白襪與芭蕾舞鞋的搭配法也是另一個低調展演個性感的方式。

Photo : IG @ayanakamura_, @8miiiko9, miki.kawa

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