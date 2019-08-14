影／相機塞裙底…Coser遭群男逼圍嚇哭「跌坐遮擋撐不住」　網飆：這強X吧！

記者林瑩真／編譯

日本時逢盂蘭盆節9天連假，也是國際級的動漫盛典Comic Market（C96）的時期，然而今年共計吸引73萬人來場的C96卻發生事故，一名中國Coser遭到大群攝影師相逼包圍，瘋狂拍攝胸部及裙底。

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▲中國Coser在C96被大批攝影師包圍。（圖／翻攝自推特）

C96一名中國Coser在光天化日之下遭到性騷擾，當時該名Coser身穿淺紫色短旗袍，露出一雙修長美腿，更放送雪白雙乳，立刻吸引大批日本攝影師，拿著手機、相機、攝影機就一擁而上，逼得Coser跌坐在地，立刻拿筆記本擋住裙底風光。

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今日中国人のコスプレイヤーにカメラマンたちが怖がってるのに近づいてローアングルで撮ってたりしててめっちゃかわいそうだった。誰かがスタッフを呼んできて撮影は中止されたけどスタッフがきててもスカートのなかにカメラを入れてる人がいた。 pic.twitter.com/BXHJaiNspw

「這是我，無論我講了多少次『太近了，請離遠一點』，卻沒有任何人聽勸...謝謝工作人員，若下次又發生類似情況，我會踢掉這些攝影師的相機...（我正在學拳擊）。」Coser事後出面說明，當天真的非常可怕，嚇得她在當場大哭，直到其他人叫來工作人員拯救她。

另外目擊現場的網友則說，Coser多次要求攝影師們後退，但直到Coser被救出時，還有攝影機塞在她的裙底之下。PO文很快被網友轉發討論，「難怪有人說宅宅噁心」、「這根本是被相機強暴吧」、「Coser都哭了！這群攝影師是在拍AV嗎」；另外則有網友提醒，很多人會專門到這種場合拍攝胸部跟跨下，並上網販售，這種攝影師基本不聽人話，若被包圍，外面的人什麼也看不見，根本放任人欺凌，「就像自己跳入飢餓的獸群內一樣」。

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PHX（@solowingpixy4）

谢谢quq

虽然发生了事故，不过收返图很开心www pic.twitter.com/BFrGz2K8qD