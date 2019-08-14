南韓漢江驚現全裸浮屍！男遭利器肢解「只剩軀幹」　頭手腳全消失

▲ 漢江深受南韓國內外觀光客喜愛。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／編譯

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在漢江旁野餐是許多人到南韓觀光的必備行程之一，沒想到日前傳出一起驚悚案件。京畿道高陽警察署12日上午9時15分左右在高陽市德陽區麻谷大橋南段下方發現一具頭部、雙手及雙腳都被砍斷，僅剩下軀幹的男屍。

綜合韓媒報導，首爾市漢江事業本部員工12日巡邏時驚見漂浮在水面上的屍體，趕緊報案。警方14日指出，屍體被發現時腐爛狀況並不嚴重，推論死亡還不到一周；由於屍體頸部等部位有被利器砍斷的痕跡，推論是他殺。國立科學搜查研究院根據臟器狀況初步判斷，死者是一名年齡介於20至30歲的男性。

警方推論，男子遇害後遭肢解棄屍，若能找到手部便能更快掌握死者身分。但屍體被發現後，當局出動120多名警力及警犬，持續尋找其他部位，目前依舊沒有進展，因此還需要一點時間才能確認男子身分及確切死因。

警方相關人士說明，這具赤裸的屍體沒有頭部和手腳，看來是被種類不明的尖銳道具切斷，因此朝他殺方向偵辦，除委託國立科學搜查研究院進行DNA鑑定，也調閱附近監視器及附近發生的失蹤案件。