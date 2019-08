96歲老伯學區超速出庭　法庭哭「為載63歲癌症兒去醫院」

▲老爺爺和法官講述經過的時後,紅了眼眶,拿麥克風的手不停顫抖著。 (圖/翻攝自Caught In Providence臉書)

影片裡面有洋蔥啦!國外有一名96歲的老爺爺因為在學區內超速,而上了交通法庭,但沒想到法蘭克·卡普里奧(Frank Caprio)法官質詢他的內容,讓人相當鼻酸,原來他是要帶著63歲並罹患癌症的兒子,去做血液檢查。

影片中可以看到,老爺爺日前出庭時,卡普里奧表示,他違反學區內的交通規則,超速了;老爺爺則回說,「法官我沒有開那麼快,我已經96歲了,開車很慢,只有在必要的時候才會開車;當時候是要帶我兒子去做血液檢查,每兩個禮拜都要檢查,因為他罹患癌症,也是殘障人士。」

影片中也可以看到,聽完老爺爺的解釋後,卡普里奧向他表示,「你是一個很棒的人,已經90歲了,依然照顧家人,你的兒子幾歲了」,老爺爺則回答63歲;接著卡普里奧和他開起玩笑,「你有看到坐在那邊的男生嗎,那是我兒子,他現在看著我,一定在想說,『等我爸90歲時,也要開車載著我』」,還笑說,老爺爺讓他壓力很大。

最後,卡普里奧祝福老爺爺和兒子一切安好,身體健康,並撤銷爺爺的控訴。影片曝光後也感動許多網友,紛紛在底下留言「完美的判決」、「我真的很佩服你做一個善良的人,為了同情和善良進行考慮,上帝永遠保佑你。」、「 我每次看的時候都會哭...」、「我真的希望上帝治癒他的兒子」。

法蘭克·卡普里奧(Frank Caprio)是美國羅德島州普羅維登斯市的主審法官,曾擔任羅德島州高等教育理事會(Rhode Island Board of Governors for Higher Education)主席。他的審判工作被拍攝成Caught in Providence節目,首度於WLNE-TV播出,隨後在短時間內也在福斯廣播公司的自有地方電視台播出。