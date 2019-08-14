安海瑟薇挺孕肚登封！深V禮服火辣依舊　「黑天鵝」眼妝造型大突破

▲安海瑟薇挺孕肚拍攝雜誌畫面曝光。（圖／翻攝自IG@annehathaway、@Allure）

記者鮑璿安／台北報導

請繼續往下閱讀...

女星安海瑟薇（Anne Hathaway）在前兩週宣佈了懷上第二胎的好消息，也逐漸放慢了工作腳步。近日，她為雜誌《Allure》拍攝九月號封面照公開，安海瑟薇畫上罕見的「黑天鵝」眼妝，更是選擇開衩到肚臍的火辣深V黃色洋裝，纖細體態絲毫沒有懷孕氣息，女神風範依舊。

▲安海瑟薇陽光形象備受喜愛。（圖／翻攝自IG@annehathaway、@Allure）

安海瑟薇一直以來被譽為是智慧和美貌的最佳結合，即使結婚生子，懷上第二胎之後也不斷突破自己。日前釋出了為雜誌《Allure》拍攝的九月封面照，安海瑟薇顛覆以往甜美形象，綁起乾淨利落的包頭，使用粗眼線描繪出黑天鵝妝感，詮釋出每位女性都有屬於自己的多種個性。

▲安海瑟薇顛覆甜美形象，詮釋黑天鵝造型。（圖／翻攝自IG@annehathaway、@Allure）

即使眼周都被線條包覆，依舊可見纖長睫毛以及棕色深邃瞳孔，散發迷人氣質。不過，其餘妝容僅僅畫上簡單的裸粉色口紅，唯獨露出黑天鵝般的雙眼，俏皮的微笑、吐舌，也引起粉絲回應，「真的認不出」、「還是好美」、「果然是女神安海瑟薇」。

▲安海瑟薇選擇亮黃色開衩禮服，體態纖細絲毫看不出懷孕。（圖／翻攝自IG@annehathaway、@Allure）

而內頁其餘照片，則能看到安海瑟薇露出纖細身材，選擇亮黃色開衩禮服，領口大面積敞開，亮面材質更顯皮膚白皙。不過深V開到了肚臍，也絲毫沒有懷孕的臃腫感，性感氣質兼具，女神形象仍然令人著迷。另一套則是配合鮮紅色的飄逸禮服，打造了橘紅色眼影以及濃黑眼線，詮釋出不同以往的安海瑟薇。

Allure Magazine（@allure）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 13 日 下午 6:30 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App