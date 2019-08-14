星．上妝／想畫出周惟惟氣勢紅唇，「2件事」千萬別做

▲這幕讓網友大驚豔，紛紛求周惟惟的唇膏色號。（圖／翻攝我們不能是朋友FB）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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時下最夯台劇《我們不能是朋友》劇情高潮迭起，周惟惟和未婚夫分手後，畫起紅唇整個氣勢飆漲，再也不願當另一半規劃中的乖乖牌，甚至當眾拒絕男友求婚，賭氣怒嗆的劇情，讓網友們大聲叫好，更對她變身後的妝容驚艷不已。

▲唇色不同，周惟惟整個氣場差超多。（圖／翻攝我們不能是朋友FB）

一改之前的仙氣瀏海和玫瑰粉唇，這回周惟惟分手後的妝容讓人超驚豔，她將原本的瀏海往旁梳變得俐落，連唇色都隱藏重大意義。在她怒嗆早睡過褚克桓那幕，她的氣勢紅唇掀起大討論，網友們紛紛上網找尋這支霸氣「惟惟紅」。

▲懂得畫紅唇，讓女人看起來更優雅迷人。

原來周惟惟唇上使用的正是嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏#N25，這個顏色一直是嬌蘭最受歡迎的色號，飽滿發色讓唇部輪廓分明，且能讓五官更立體。雖然是醒目的紅色，但卻讓優雅氣質更加分。

想要要擁有惟惟的豐潤雙唇，還需要多加兩個步驟，雙唇的保養不能少，先以皇家蜂王乳微笑拉提美唇精萃厚敷雙唇，創造飽滿豐盈的唇瓣，再用紅寶之吻高訂唇膏#N520為唇色打底同時潤澤，接著再塗上霸氣的「惟惟紅」。

▲除了周惟惟，可菲的妝髮也引起高詢問度。（圖／翻攝自我們不能是朋友FB）

想要畫出時髦紅唇妝，你必須放棄複雜的眼妝，建議不要描繪眼線，睫毛更要修飾得自然，搭配自然眉型讓紅唇看起來俐落時髦。另外紅唇千萬不要描繪唇型，太刻意的線條會顯得老氣，你可以用手指沾取唇膏，輕輕地將唇膏拍上，自然暈開的感覺就能很減齡。

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