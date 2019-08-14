北約戰機「逼近俄防長專機」　護航機左逼驅退畫面曝光

▲北約F18戰機（上）被俄SU-27戰機逼退。（圖／翻攝自YouTube）

記者張靖榕／綜合外電報導

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俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）13日搭乘專機，從波羅地海飛往莫斯科途中，被北太平洋公約組織（NATO）派出一架戰鬥機靠近，護航專機的俄螺絲俄羅斯戰鬥機立刻採取行動逼退對方。北約軍機一度相當靠近，但雙方並未進一步發生衝突。

綜合外電報導，紹伊古的專機當時正從波羅地海加理寧格勒地區（Kaliningrad）飛往首都莫斯科，機上還有俄塔社（俄國最大通訊社，TASS News）的隨行記者。北約組織派出一架F18戰鬥機伴飛，一度相當靠近，但不久就被護航的海軍蘇愷27型（SU-27）戰鬥機向左側空域逼退。報導指出，紹伊古的專機由2架戰機護航。

北約官方稍後在一封寄給《自由歐洲電台》（RFE/RL）的電郵中指出，由於紹伊古的專機接近北約空軍基地時並未表明身分，才會派出戰機前往，一但確認對方身分後，飛行員就立刻返航。北約強調，事先並不知道飛機裡面載的是什麼人，F18戰機也不是被蘇愷27型戰機驅趕，是達成目的後自行返航。