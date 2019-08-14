她假帳號測試...男友騙「女友已死2個月」！網反罵翻　他點出關鍵問題

▲女網友測試男友，答案超驚人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導



情侶交往最重要的就是互相信任，否則很容易產生裂痕。非洲迦納一名女護士阿柯蘇亞（Akosuah May）先前在推特上分享她的故事，她先前在網路上辦了假的社群媒體帳號，並跟男友聊天只為了測試男友是否對她忠誠。

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阿柯蘇亞在推特上寫道，「我創了一個假帳號，跟我自己的男友聊天，沒想到他居然告訴我，他的女友在兩個月前死了」，後面還配上一個流淚的表情符號。這則短短的推文在幾天內引發話題，已經有3萬人轉推，但許多人並沒有同情她，反而點出阿柯蘇亞才是先說謊的人。

許多網友貼出大笑的圖片，並留言提到，「一個謊換一個謊，你們扯平了啦」、「拜託兩個都不要放生對方」、「恩…可能是再說另外一個女友吧」、「你又知道他是在說你？」、「很幸運了啦他還說他有女友，我聽過更慘的」、「好吧，希望妳安息」、「還是你真的是鬼啊？」、「拜託給他一點空間吧」

不過，也有一名網友點出關鍵問題，被許多人讚爆，他提到「不對啊，那男友是本來就偷吃呢？還是女友引誘他偷吃？」，另外有一名男網友分享經驗提到，他的女友也做過這樣的是，而他打從一開始就知道是女友，「我猜你男友一定是知道啦」。