24歲女燒成焦屍害慘一家人　14年後再出現！她承認「為私奔假死」

▲印度一名女子在14年前下葬，最近竟因一起竊盜案重破當年案情。（示意圖／取自免費圖庫）

實習記者崔子柔／綜合報導

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印度有一名女子在14年前失蹤，過沒多久被找到遺體後安葬，近日有名男子因竊盜罪被逮捕，而這名罪犯的女友竟是在14年前就已下葬的她！

根據《印度快報》報導，2005年在印度吉拉特邦的村莊中，有一名當時24歲的女子Bhikhi Panchal在夜晚突然失蹤，驚醒家中4歲的孩子，全家人開始到處搜索，一小時後家人在鄰近的農場裡發現一具焦黑女屍，雖然已無法辨識長相，但她穿著與Bhikhi相似的咖啡色衣服，所以警方及家屬都相信這就是Bhikhi的屍體，並將她下葬，她的岳父、岳母和嫂子則因涉嫌謀殺罪而被捕。

直到今年7月警方調查一起竊盜案時才意外發覺，他們當年以為的女屍Bhikhi就在離原本住家50公里處生活得好好的！原來在2005年Bhikhi與情夫Vijubha Rathore和另外兩名男子共謀，將一名精神異常且貧困的女子殺害後換上Bhikhi的衣服，再用煤油燒毀她的容貌，偽裝成Bhikhi的樣子，藉此和情夫私奔，最近因Vijubha Rathore犯下20萬盧比的竊盜案被捕，過去的罪行才得以曝光。

警方隨後請Bhikhi的丈夫Prakash前來指認，當他看到死而復生的妻子，嚇得他甚麼也說不出來，只是點了點頭。Prakash說道，當年全家除了他跟兒子之外都被指控為謀殺嫌疑犯，雖然他們最後因罪證不足被釋放，但父母在出獄後接連抑鬱而終，「Bhikhi毀了全家人的生活。」對此，Bhikhi則大方坦承罪行，但不會感到後悔。目前此案還須進一步調查才會做出最後判決。