63歲法國議員登阿爾卑斯山　眼尖網友抓包「藍色外套出賣他」：撒謊是天性

▲沃爾特登上阿喬蒂耶峰，但照片被網友懷疑造假。（圖／翻攝自Twitter／@ericwoerth）

實習記者曾筠淇／綜合報導

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63歲的法國議員艾瑞克．沃爾特（ÉricWoerth）在日前發出一張照片，圖中看見他身著藍色外套，爬上了陡峭嚴峻的「阿喬蒂耶峰」（Aiguille d’Argentière）。不過，許多人看到貼文後都直呼，陡度實在過於誇大，更有網友眼尖發現，照片中的其他人是呈現90度直立行走，且沃爾特外套上的拉鍊角度並不合理。

據BBC、衛報等外媒報導，本月12日時，法國共和黨的資深議員沃爾特在推特上發出自己登山的照片，畫面中看見他爬上屬於阿爾卑斯山的阿喬蒂耶峰，63歲的他裝備齊全，不但穿上藍色外套避寒，還帶上繩索及冰鎬來抓住山脈冰冷的地面；他將身體向前彎曲，表現出緊緊抓住山脈的模樣，但外套上的拉鍊卻出賣了他。

▲將原本的照片翻轉90度後，沃爾特的拉鍊和後方兩人的方向才較合理。（圖／翻攝自Twitter／@ericwoerth）

眼尖的網友發現，沃爾特外套上的拉鍊與山體地面近乎垂直，登山繩索也不是往下垂，而是靜靜地躺在山脈上，如果沃爾特真的爬在近乎垂直的山上，這些物品受到地心引力作用的影響，應該都要往下垂著才對。此外，也有人看到照片後方有兩個人竟是直立站在山上，和沃爾特彎曲的身影產生矛盾。

▲沃爾特遭網友懷疑後，發出去（2018）年登山的照片證明自己的清白。（圖／翻攝自Twitter／@ericwoerth）

不過，沃爾特仍堅持照片並無作假，他在推特上解釋，自己和去年一樣，站在同一地區的垂直岩壁上，照片更沒有從特殊角度拍攝。陪伴沃爾特登山的嚮導夏洛特（Jean-Franck Charlet）也出面回應，「這張照片是100%真實的，45度的斜度看起來比實際更陡峭。這不是一個簡單的斜坡，它在過去發生過多次事故。」夏洛特還大讚，沃爾特是個出色的登山運動員。

沃爾特的文章下有4千多則留言，引發群眾熱烈討論，但在他大力澄清後，這些網友仍不買單，還更大聲嘲笑的說，「政客即使在假期也會撒謊，這是他們的第二天性。」