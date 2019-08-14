新華社：楊潔篪在紐約與美國務卿蓬佩奧「交換意見」

▲楊潔篪。（圖／視覺中國）



記者丁維瑀／綜合報導

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《新華社》報導，當地時間13日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在紐約交換意見，內容談及中美關係。時值香港示威活動持續升溫之際，美國總統川普日前才在推特表示，依據他得知的情報顯現，中國政府正向香港邊境部署軍隊。

正值香港反送中活動緊張時刻，目前還不清楚楊潔篪、蓬佩奧詳細的會談內容。蓬佩奧今年曾會面香港民主運動人士，他也多次對北京放話，今年7月他被問及，如果解放軍處理香港事務，美方該如何回應，他表示，中國要做正確的事情，尊重香港相關的協議。

▲楊潔篪、蓬佩奧曾多次討論中美關係。（圖／CFP）

根據《路透社》，川普13日受訪時提及，香港的情況很棘手，為了自由，希望沒有人受傷或是被殺。他援引美國情報單位的資訊指出，中國政府正派駐軍隊前往香港邊境，隨著示威者與當局爆發衝突的同時，每個人都應保持冷靜。

一名不願透露姓名的美國高級官員表示，表達意見與集會的自由，是美方與香港人民共同的價值觀，這些自由必須受到保護。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）12日警告，任何鎮壓示威者的暴力行為都完全不能被接受。川普政府官員則呼籲，所有人應避免暴力。

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