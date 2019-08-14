金屬碎片飛到臉上害他分心！　整隻右手捲進滾輪...食指拇指慘被攪爛

▲恐怖的意外事件，害男子不幸截肢。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

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英國61歲男子摩提莫(William Mortimer)是一名工地工人，他工作時使用滾輪機器想要取下門上的金屬條，一個沒注意，右手不慎捲入機器中，雖然只有幾秒的時間卻導致食指與拇指慘被攪爛，最後只好截肢，如今他無法再出去工作，生活只能依靠家人幫忙，讓他苦不堪言。

這起不幸事件發生在去年3月，身為4個孩子父親的摩提莫在現場工作時，一名站在距離他約2.4公尺的同事則正在使用砂輪機(Angle Grinder)，對方一個不小心彈出一個金屬碎片剛好飛到他臉上，害他一時分心整個右手竟然被攪入機器。

摩提莫後來被緊急送往赫特福德郡(Hertfordshire) 聖奧爾本斯鎮(St Albans)的醫院接受治療，但由於傷勢過於嚴重，醫生只能將他的右手食指與拇指截肢、並嘗試接回中指。他表示，「當我意識到我的手捲入機器時，我真的非常地震驚，自從受傷以來很多事情都要人幫忙，我無法清洗自己的身體左側或頭髮，就連想幫自己開一罐湯來喝都不行，因為會灑得到處都是。」

摩提莫原本任職的公司後來被當局查獲，至少有6項設施不符合安全標準，目前仍無法工作的他無奈表示，「雖然這無法改變已發生事情，但我真的希望大眾能從我的故事中得到教訓，不要再有人遇到這樣的噩夢。」

Dad-of-four left with devastating injuries after workplace accident https://t.co/clcx7YcPsN