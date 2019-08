希拉蕊挺香港示威「為了免於壓迫的自由」　美兩黨推特齊發聲

▲香港機場衝突。(圖/路透社)



記者丁維瑀/綜合報導

香港反送中活動持續進行,抗議人士湧入香港機場,與警方發生肢體衝突。除了美國總統川普關注,共和黨、民主黨議員同樣齊力發聲,紛紛透過推特支持示威者;前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)13日也寫道,「香港人民為了免於壓迫的民主、自由,以及他們渴望看見的世界而發聲。願我們與他們站在一起。」

May we all stand in solidarity with the people of Hong Kong as they speak out for democracy, freedom from repression, and a world they long to see.

除了川普、希拉蕊表達對於香港的關心,多名美國政要也發聲力挺示威者,不分黨派。粉專「US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」則在臉書整理出人員名單,包括民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、參議院共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)、民主黨2020總統候選人華倫(Elizabeth Warren)等人,都釋出對抗議群眾的善意。

8月11日香港反送中運動遭到警方空前鎮壓,更有一名醫護人員女子被衝突波及,右眼被射爆並有毀容的可能性,造成示威民眾群情憤慨,號召全民罷工、百萬人塞爆機場,要求「黑警還眼」。香港機場8月12日下午4時起全數航班取消,直到隔天一早才恢復作業。 ...

POLITICO報導,越來越多美國資深議員公開向北京發聲,眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)13日表態支持示威者,他寫道美國與香港站在一起。裴洛西上周則承諾推動立法,旨在懲處影響香港自治權的中國官員。

尋求2020民主黨總統參選人的前副總統拜登(Joe Biden)6月曾表示,「我們所有人都必須支持民主的原則以及自由。」報導指出,相較之下,川普對於香港的評論反而比較溫和。

