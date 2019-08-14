颱風前10大學生琵琶湖玩跳水遊戲　2人一跳「登出人生」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

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超大型颱風柯羅莎直撲日本，但10名來自京都的大學生選擇在颱風來臨前前往滋賀縣，並搭船在琵琶湖上遊玩，甚至玩起跳水遊戲，沒想到其中2人這麼一跳直接「登出人生」，等到再被找到時，都已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

綜合《朝日新聞》等日本媒體報導，報案的民眾指稱，12日下午2點多的時候突然有一群大學生焦急跑來求助，說是有2名同學跳水後失蹤，仔細一問才知道，這群學生搭船遊覽琵琶湖，接著把船停在漁港附近，原地玩起跳水遊戲。

▲大學生在颱風來臨前夕停船玩跳水，卻釀成2死的憾事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

當地消防隊接獲通報，立即派員前往救援，搜索整整1個小時才在15公尺處的水域找到已經沒有生命跡象的2名學生，緊急送醫急救仍宣告不治。據了解，2名死者都是京都某私立大學的學生，分別為22歲的長田悠佑以及19歲的吉滿敏矢，沒想到只是和社團朋友一起來玩，卻再也回不了家。

警方表示，學生跳水的地點平時風浪並不大，水深也只有2到3公尺，只是當天因為颱風接近，風浪很強，推測可能是因為這個原因才會釀成憾事。