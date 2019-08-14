滿150周年「行幸請願」明仁參拜遭拒　靖國神社：未來不再邀請

▲靖國神社邀請天皇於150周年參拜遭拒，未來恐不會再次請願。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

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日本靖國神社重大節日時，都會邀請日本天皇前往參拜，但去年秋天，靖國神社邀請當時的日皇明仁（現為上皇）前往參拜，不料被宮內廳拒絕。日媒指出，靖國神社之後再也不會邀請日皇參拜。

據《共同社》報導，靖國神社先前創立50年、100年時，都會邀請當時日皇前往參拜。不過2018年9月，靖國神社提出極罕見的「行幸請願」，邀請日皇明仁為隔年靖國神社創立150周年前往參拜，結果卻被宮內廳以「事務繁忙」拒絕。

從日皇親信的紀錄來看，日皇明仁拒絕參拜的原因恐怕是因為1978年靖國神社實施「甲級戰犯合祀」，雖然保守派為了實現日皇參拜，一度要求靖國神社改為分祀，但靖國神社並未同意。

報導指出，不僅150周年看不到日皇參拜的身影，未來靖國神社只會持「等待立場」不會再次邀請日皇。事實上，日皇過去也會在其他時間前往參拜，但如今看來，1975年昭和日皇參拜靖國神社，就會是日皇最後一次的參拜，平成也是第一個沒有進行日皇參拜的時代。

明治日皇為悼念戊辰戰爭（明治維新時期內戰），於1869年6月29日創立「東京招魂社」，祭祀约250萬名戰歿的官兵，之後改為靖國神社，並由大正日皇、昭和日皇分別於創立50年、100年時進行參拜。