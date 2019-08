川普轉發「解放軍集結」影片：香港處境超艱難　希望和平解決

記者張方瑀/綜合報導

香港示威警民衝突不斷升溫,美國總統川普(Donald Trump)13日接受媒體訪問時表示,香港處境非常艱難,「希望能夠和平解決,希望沒有人受傷,沒有人被殺。」川普隨後在推特轉發,歐洲議會自由黨團(ALDE)資深顧問柯勞思(Alexandre Krauss)的影片,顯示中國解放軍正在從深圳移動到香港邊境。

▲川普推特轉發解放軍集結影片。(圖/翻攝自Twitter/@realDonaldTrump)

川普13日訪問紐澤西州時,在直升機前接受媒體訪問。當記者提及香港問題時,川普援引美國情報機構的訊息表示,解放軍正在香港邊境集結,他呼籲各方保持冷靜,並指出,香港目前的情況相當艱難、棘手,「我認為他會成功,我希望他會成功,為了自由,我希望結果對每個人都好,包含中國在內」、「我希望事情能夠和平解決,沒有人受傷,沒有人被殺。」

▲川普轉發警方前往香港機場的新聞。(圖/翻攝自Twitter/@realDonaldTrump)

同時,川普也在推特上發文,除了呼籲各方保持冷靜以外,也感嘆許多人拿香港正在發生的問題來譴責他與美國,「我無法想像這是為什麼。」本月初,川普回應香港問題時使用「暴亂」(Riot)一詞,並指出,「我不曉得中國的態度如何,有些人說在某個時間點中國會出手阻止,但這是香港與中國之間的事,因為香港是中國的一部分,必須自己解決,他們不需要任何建議。」

Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL