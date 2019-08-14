剪開大樓鎖鏈、扯學生頭髮　爭議教授才遭名校開除...馬上被臉書聘用

▲ 波維遭到約翰霍普金斯大學開除後，現在被臉書聘用。（圖／翻攝約翰霍普金斯大學官網、波維推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

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臉書發言人12日表示，他們最近剛聘用了一名新的語音辨識研究人員，這位新員工正是今年5月約翰霍普金斯大學 （The Johns Hopkins University） 發生學生靜坐抗議行動時，強行剪斷鎖鍊，闖入封鎖大樓而遭到校方開除的研究助理教授波維（Daniel Povey）。

據CNBC報導，波維在臉書西雅圖辦公室的這份新工作將在19日正式上任，他表示，自己將會為效力於臉書的語音辨識領域，並將成果展現給自己的主管、臉書應用研究科學家施爾澤（Mike Seltzer）。

早在今年4月，外界就透露臉書正在創立一個團隊，以打造新的人工智慧語音助理。對此，波維回應，他希望能將新的職位做到最好，但如果再發生爭議，他也不會感到驚訝，「我在離職時，表達了那樣的觀點，所以並不指望自己能夠在矽谷任何一間大公司待上很長的時間。」

▲ 波維將在臉書西雅圖辦公室工作。（圖／達志／示意圖）

波維在LinkedIn上的資料顯示，過去他曾經擔任過微軟和IBM的研究員，從2012年之後，他就一直任教於約翰霍普金斯大學。今年5月，約翰霍普金斯大學發生學生抗議事件，學校大樓都被學生鐵鍊鎖住、窗戶也被封住，波維為了阻止抗議行動，用鉗子剪斷鎖鏈，強行與其他6人進入大樓內，還與學生發生了肢體衝突，扯了其中一名學生的頭髮，校方隨後以「危害學生安全及學校安寧」為由，隨即在8日將他開除。

事後，波維在個人網站公開校方的信，並發布一份聲明，他提到，自己之所以丟了飯碗，正是因為他是名白人男性，而抗議的學生則是少數民族，「這實在很可悲，我也不會妥協，也許我就此失去了工作，但至少我仍保有尊嚴和獨立思想。」

波維強調，「我告訴我的朋友們，即使情況已經來到最糟糕的局面，我還是有其他選擇，我還是可以到中國或俄羅斯去另謀出路。但我說的是，無論發生什麼事，我永遠都不會道歉，也永遠不會退縮。」