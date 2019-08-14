南韓今發布「白名單剔除日本」行政預告　徵求意見20天後9月中生效

▲ 南韓總統文在寅12日表示，已做好長期面對貿易戰的準備。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

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二戰徵用工案使日韓衝突加劇，日本月初通過將南韓從貿易優惠待遇國中剔除，南韓也展開反擊。南韓產業通商資源部今（14）日於國民參與立法中心網站發布將日本從貿易白名單中剔除的《戰略物資進出口告示修正案》行政預告，未來約20天內將公開徵求民眾意見，至9月2日截止；修正案預計9月中生效。

綜合韓媒報導，修正案將戰略物資出口地區分類由既有的甲乙2類細分為甲1、甲2及乙共3類，同時訂下新設的甲2類國家進出口規定。原先被劃分為甲類的29國即南韓貿易白名單國家，皆有加入國際4大多邊出口控制機制。此次修正案中，剔除日本後的28個甲類國家成為甲1類；韓企欲向此類國家出口非敏感品項戰略物資時，程序較為簡單。

▲ 近期日韓互相抵制的民族情緒高漲。（圖／達志影像／美聯社）

日本目前是南韓甲2分類中唯一一國，但未來就算是加入4大機制的甲1類國家，若頻頻出現違規狀況，也可能被降等成為甲2。甲2類國家受到的進出口限制基本上與乙類國家相同，唯不需繳交部分個別申報文件及豁免戰略物資仲介貿易審查。

南韓產業通商資源部通常每年修訂《戰略物資進出口告示》一次以上，此前最近一次的修正案自2018年10月1日起實施。部長成允模12日曾說明，若日本政府在修正案公開徵求意見期間提出交涉，南韓隨時願意回應。但外界普遍認為，有鑑於日本此前多次無視韓方提議，在此期間正式提交意見書的可能性不高。