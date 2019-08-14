健身網紅參觀峇里島神廟…彎腰掀裙露屁股　男友朝下體狂潑「聖水」惹議

▲健身網紅用聖水狂潑屁股。（圖／翻攝自YouTube／Blagag!）



記者張方瑀／綜合報導

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尊重各國文化應是出外旅行時的基本知識，但顯然有許多人不明白這一點。來自捷克的一對「網紅」情侶，日前到印尼峇里島觀光時，女生竟直接在寺廟內將裙子掀起，並讓男友朝著屁股潑「聖水」，引來當地居民抨擊，認為這對情侶的行為污辱當地宗教文化。更有網友呼籲，印尼政府應禁止這兩人再次入境。

▲健身網紅行為引來批評。（圖／翻攝自YouTube／Blagag!）



捷克知名的「健身網紅」多爾札洛娃（Sabina Dolezalova）與男友斯勞卡（Zdenek Slouka）日前到峇里島旅遊，在參觀烏布（Ubud）猴子叢林內的印度教神廟時，多爾札洛娃竟在寺廟內彎腰掀起裙子，讓斯勞卡朝著光溜溜的屁股潑灑聖水，並將這段影片po上Instagram，隨後引來大批網友抨擊。

當地議員維達卡納（Arya Wedakarna）直指這對情侶的行為是在「褻瀆」神廟，許多印尼網友更痛批，這對情侶真的令人作嘔，這種行為根本無法接受。也有人表示這樣「愚蠢」的行為是對印尼的侮辱，「應該禁止他們前往任何國家，這兩人完全不尊重他們參觀的地方。」

▲男方在臉書貼出多張旅遊照。（圖／翻攝自Facebook／Zdeněk Slouka）



多爾札洛娃與斯勞卡立刻刪除了影片，並在IG上替自己的行為致歉，表示他們不知道自己正在參觀神廟，「我們不曉得這個地方是神聖的，我們為此道歉。」目前兩人也將公開的IG帳號轉為私人，兩人的經紀人則說，他們願意向村莊捐款，來表達自己的歉意。